21 марта определились финалисты Западной конференции в Кубке Гагарина.

В обеих полуфинальных сериях Запада для выявления обладателей путевок в следующую стадию хватило по 5 матчей.



Фото: khl.ru

ЦСКА — «Динамо-Москва» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Карнаухов (Марченко, Светлаков, 13.13), 1:1 — Зайцев (Индрашис, Брюквин, 19.10), 2:1 — Хансен (Робинсон, Окулов, 30.01, в большинстве), 2:2 — Кагарлицкий (Никулин, Шипачев, 38.56, в большинстве 5 на 3), 3:2 — Вей (Григоренко, Капризов, 46.47). Броски: 34−19 (14−5, 15−6, 5−8). Силовые приемы: 9−16 (2−8, 2−3, 5−5). Штраф: 9−11.

Первую в карьере шайбу в плей-офф КХЛ забросил воспитанник минской «Юности» Павел Карнаухов, который принял российское гражданство.

Московское «Динамо» под управлением бывшего тренера сборной Беларуси Владимира Крикунова в противостоянии с ЦСКА, имеющим самый большой зарплатный бюджет в КХЛ, сумело добиться только одной победы. Еще в двух поединках динамовцы оказали очень серьезное сопротивление победителю регулярного сезона, уступив с разницей в один гол.

Владимир Крикунов (главный тренер «Динамо»):

— Наверное, нам силёнок сегодня не хватило, хотели удержать счет 1:0 и не смогли, эмоции потеряли на этом. Потом, вроде бы, собрались, проигрывая, догоняли. Уступили, но, по крайней мере, все видно, кто чего стоит. С кем можно двигаться дальше, с кем, наверное, надо расставаться. Ребята сделали все, что могли на сегодня.

— Оцените игру Кагарлицкого.

— Там не только он… Если все нападающие забивают один гол, кого удовлетворит такая игра?

— Вы готовы идти на новый сезон как тренер? Считаете, что такой результат для «Динамо» — потолок?

— Как тренер готов. Если говорить о команде — если бы чуть-чуть повезло — сыграли бы получше. Но выше тяжело было бы подняться, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Игорь Никитин (главный тренер ЦСКА):

— Хотел бы поблагодарить «Динамо» за серию. Считаю, мы провели хороший матч. Психологически было сложно… Ведем — раз, счет равный. Немного в третьем периоде это придавило. Но — дождались своего момента, а потом сыграли самоотверженно, — сказал Игорь Никитин.

СКА — «Локомотив» — 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0).

Шайбы: 0:1 — Алексеев (Козун, Беляев, 4.15), 1:1 — Гусев (Бывальцев, Плотников, 20.38), 2:1 — Гусев (Токранов, Прохоркин, 24.12, в большинстве 5 на 3), 3:1 — Зуб (Рукавишников, Прохоркин, 30.07), 3:2 — Санников (Апальков, Денисенко, 30.59), 4:2 — Бывальцев (Плотников, Гусев, 37.52, в большинстве), 4:3 — Апальков (Денисенко, Санников, 45.18), 4:4 — Рафиков (Коршков, Кудрявцев, 52.49), 5:4 — Хафизуллин (Плотников, Гусев, 66.45, в большинстве). Броски: 34−25 (6−9, 18−5, 5−7, 5−4). Силовые приемы: 26−21 (9−8, 13−5, 4−8, 0−0). Штраф: 9−19.

Выпустив еще нескольких юных игроков, «Локомотив» обновил не только собственный «рекорд молодости» в плей-офф, установленный по ходу этой серии, но и рекорд КХЛ в целом. Средний возраст ярославской команды 23 года и 8 дней, и она обновила достижение, принадлежавшее новокузнецкому «Металлургу» (23 года и 9 дней)!

И даже в таком составе «Локомотив» вынудил очень сильно напрячься фаворита, который вымучил победу только в овертайме.

Илья Воробьев (главный тренер СКА):

— Была хорошая серия, спасибо за нее «Локомотиву». Игра получилась напряженная, как и все остальные. Каждая серия чему-то учит. Плей-офф — это хорошая мясорубка. Серия с ЦСКА будет другой. Давайте смотреть вперед.

— Зачем вы меняли Хелльберга в овертайме?

— Коньки наточить, думаете? Чтобы ребята передохнули.

— Почему не играл Дацюк?

— У Павла микроповреждение Ничего серьезного. В серии против ЦСКА он сыграет, приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Дмитрий Квартальнов (главный тренер «Локомотива»):

— Рад за нашу молодежь. Они молодцы — выросли и еще покажут. Но пока вот так. Сегодня была хорошая игра. Мы неплохо играли и в предыдущем матче, но хорошо действовал вратарь СКА. Хелльберг был выше в этой дуэли голкиперов. Нашим ребятам по 19−20 лет. Для них такие матчи — большая нагрузка.

Итог серий (до 4 побед):

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 4:1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1, 3:2).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 4:1 (1:0, 6:1, 1:3, 3:1, 5:4 ОТ).

Ход серий (до 4 побед):

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:3 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ, 2:4).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:3 (1:3, 4:2, 0:5, 1:3).

Пятые матчи полуфинальных серий Восточной конференции пройдут 22 марта в Екатеринбурге и столице Казахстана.