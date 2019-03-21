Беларусь – ИТ-страна. Сбудутся ли амбициозные планы?





В Беларуси взят курс на развитие ИТ-страны. Движущей силой здесь должен выступить бизнес, от государства требуется лишь не мешать.

Что представляет собой проект «ИТ-страна» и какие у него цели, рассказал на круглом столе в ходе делового форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика» сопредседатель Республиканскаой конфедерации предпринимательства, генеральный директор ЗАО «БелХард Групп» Игорь Мамоненко.

Так, в планах, что к 2035 году в цифровой экономике будет работать 2,5 млн белорусов. Зарплата среднего специалиста, задействованного в этой области, составит порядка 3 тысяч долларов, зарплата остальных белорусов – около 1 тыс. долларов.

«У кого-то может возникнуть вопрос, вырастет ли пропорционально зарплаты парикмахеров, учителей и врачей? Ответ: да. С ростом покупательской способности населения, с увеличением доходов государства у него будет больше возможностей расходовать на дороги, инфраструктуру, а также улучшать условия жизни для всех граждан», – сказал Мамоненко.

Главным источником дохода станет цифровая экономика, которая сможет принести стране 150 млрд долларов годового дохода, отметил он.

Реально ли это? Игорь Мамоненко привел в пример Китай, который поставил себе цель к 2035 году достичь уровня вовлеченности в цифровую экономику своей страны 50% всего трудоспособного населения. А в 2018 году, по заявлению китайцев, 30% ВВП страны были получены от цифровой экономики.

Смогли китайцы, сможем и мы, считает директор «БелХард Групп».

От развития ИТ-страны выиграют все

Игорь Мамоненко также подчеркнул, что развивать ИТ-страну – это все же не дело государства, а частного бизнеса. Государственный бизнес не такой разворотливый, как частный. Частник ориентирован на прибыль и всегда выживает самостоятельно, пояснил спикер.

«В области высоких технологий все развивается очень быстро, программное обеспечение очень быстро меняется или интенсивно обновляется, и государственная машина просто не успевает за всем этим. Поэтому для ИТ-страны именно бизнес – это идеальная движущая сила и идеальный потребитель», – уверен Мамоненко.

Между тем, как заметил он, от развития ИТ-страны выиграют все: государство будет получать налоги, деньги будут постоянно крутиться в экономике, идти на социалку.

«Получается это один из редких проектов, когда выгоды государства и граждан совпадают, даже тех граждан, которые не будут работать в этом бизнесе», – считает он.

«Мы помогаем государству увеличить ВВП, бороться с безработицей, повышать общее финансовое благополучие, а от государства требуется лишь нам не мешать», – добавил Игорь Мамоненко.

Где найти ресурсы?

Понятно, что возникает вопрос: где найти ресурсы, чтобы воплотить все это в жизнь?

«В Беларуси много образованных людей, желающих – будем переучивать. Если мы создадим такие условия, что получать необходимые знания и осваивать специальности можно будет не выходя из дома, будет очень здорово, и это одна из целей проекта», – сказал Мамоненко.

Сегодня, по его словам, ИТ-специальностей в мире более 2 тысяч.

Государство же, по словам Мамоненко, уже готово создать в каждом населенном пункте центры развития предпринимательства, где будут работать представитель власти и представитель бизнеса для быстрого решения различных вопросов. Поскольку качество бизнес-образования в Беларуси не на высоте, в этих центрах планируется обучать собственно бизнесу и ИТ-технологиям для него.

Эксперт считает, что это шанс для любого молодого человека начать свое дело, в том числе, и связанное с ИТ.

В свою очередь руководитель «Лаборатории стартапов Belhard», инвестор Дмитрий Морозов обратил внимание на то, что многие неправильно думают, что работа в ИТ – это значит только программистом. По его словам, в этой сфере могут найти применение многие: юристы, маркетологи, экономисты, финансисты и т.д.

Доля скептицизма

Не обошлось и без критики проекта.

Как признался философ и общественно-политический деятель Владимир Мацкевич, он хотя и «двумя руками за ИТ-страну» (потому что более продуманного и целевого проекта у нас в стране нет), однако, по его мнению, «Беларусь опоздала с ИТ-страной на 10 лет».

«Поэтому если мы хотим что-то успеть, надо не говорить, а делать уже сейчас и причем быстро», – считает он.

Также здесь важно понимать социальные последствия, заметил Владимир Мацкевич. Если обстоятельно не изложить проект всем остальным белорусам, незанятым в цифровом секторе, не объяснить, зачем вообще это надо, они могут стать балластом или тормозом на данном пути.

«Ведя разговор об ИТ-стране, надо начинать не с обещаний зарплаты в три или одну тысячу долларов, тогда как фантазия большинства белорусов не дотягивает даже до пятиста, – отметил он. – Нужно говорить, что у Беларуси просто нет выбора, если мы не хотим оказаться на обочине, поскольку уже весь мир живет в эпоху цифровой экономики».

Его поддержал программист, математик, экономист, профессор Борис Паньшин. Он заметил, что нужно рисовать людям образ ИТ-страны в таком ключе, что это не только страна, где живут программисты, а каждый человек может здесь найти свое место.

«Важнее думать не о показателях ВВП, а о качестве жизни людей», – заключил он.