ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь – ИТ-страна. Сбудутся ли амбициозные планы?

22.03.2019 00:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь – ИТ-страна. Сбудутся ли амбициозные планы?

В Беларуси взят курс на развитие ИТ-страны. Движущей силой здесь должен выступить бизнес, от государства требуется лишь не мешать.

Что представляет собой проект «ИТ-страна» и какие у него цели, рассказал  на круглом столе в ходе делового форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика» сопредседатель Республиканскаой конфедерации предпринимательства, генеральный директор ЗАО «БелХард Групп» Игорь Мамоненко.

Так, в планах, что к 2035 году в цифровой экономике будет работать 2,5 млн белорусов. Зарплата среднего специалиста, задействованного в этой области, составит порядка 3 тысяч долларов, зарплата остальных белорусов – около 1 тыс. долларов.

«У кого-то может возникнуть вопрос, вырастет ли пропорционально зарплаты парикмахеров, учителей и врачей? Ответ: да. С ростом покупательской способности населения, с увеличением доходов государства у него будет больше возможностей расходовать на дороги, инфраструктуру, а также улучшать условия жизни для всех граждан», – сказал Мамоненко.

Главным источником дохода станет цифровая экономика, которая сможет принести стране 150 млрд долларов годового дохода, отметил он.

Реально ли это? Игорь Мамоненко привел в пример Китай, который поставил себе цель к 2035 году достичь уровня вовлеченности в цифровую экономику своей страны 50% всего трудоспособного населения. А в 2018 году, по заявлению китайцев, 30% ВВП страны были получены от цифровой экономики.

Смогли китайцы, сможем и мы, считает директор «БелХард Групп».

От развития ИТ-страны выиграют все

Игорь Мамоненко также подчеркнул, что развивать ИТ-страну – это все же не дело государства, а частного бизнеса. Государственный бизнес не такой разворотливый, как частный. Частник ориентирован на прибыль и всегда выживает самостоятельно, пояснил спикер.

«В области высоких технологий все развивается очень быстро, программное обеспечение очень быстро меняется или интенсивно обновляется, и государственная машина просто не успевает за всем этим. Поэтому для ИТ-страны именно бизнес – это идеальная движущая сила и идеальный потребитель», – уверен Мамоненко.

Между тем, как заметил он, от развития ИТ-страны выиграют все: государство будет получать налоги, деньги будут постоянно крутиться в экономике, идти на социалку.

«Получается это один из редких проектов, когда выгоды государства и граждан совпадают, даже тех граждан, которые не будут работать в этом бизнесе», – считает он.

«Мы помогаем государству увеличить ВВП, бороться с безработицей, повышать общее финансовое благополучие, а от государства требуется лишь нам не мешать», – добавил Игорь Мамоненко.

Где найти ресурсы?

Понятно, что возникает вопрос: где найти ресурсы, чтобы воплотить все это в жизнь?

«В Беларуси много образованных людей, желающих – будем переучивать. Если мы создадим такие условия, что получать необходимые знания и осваивать специальности можно будет не выходя из дома, будет очень здорово, и это одна из целей проекта», – сказал Мамоненко.

Сегодня, по его словам, ИТ-специальностей в мире более 2 тысяч. 

Государство же, по словам Мамоненко, уже готово создать в каждом населенном пункте центры развития предпринимательства, где будут работать представитель власти и представитель бизнеса для быстрого решения различных вопросов. Поскольку качество бизнес-образования в Беларуси не на высоте, в этих центрах планируется обучать собственно бизнесу и ИТ-технологиям для него.

Эксперт считает, что это шанс для любого молодого человека начать свое дело, в том числе, и связанное с ИТ.

В свою очередь руководитель «Лаборатории стартапов Belhard», инвестор Дмитрий Морозов обратил внимание на то, что многие неправильно думают, что работа в ИТ – это значит только программистом. По его словам, в этой сфере могут найти применение многие: юристы, маркетологи, экономисты, финансисты и т.д.

Доля скептицизма

Не обошлось и без критики проекта.

Как признался философ и общественно-политический деятель Владимир Мацкевич, он хотя и «двумя руками за ИТ-страну» (потому что более продуманного и целевого проекта у нас в стране нет), однако, по его мнению, «Беларусь опоздала с ИТ-страной на 10 лет».

«Поэтому если мы хотим что-то успеть, надо не говорить, а делать уже сейчас и причем быстро», – считает он.

Также здесь важно понимать социальные последствия, заметил Владимир Мацкевич. Если обстоятельно не изложить проект всем остальным белорусам, незанятым в цифровом секторе, не объяснить, зачем вообще это надо, они могут стать балластом или тормозом на данном пути.

«Ведя разговор об ИТ-стране, надо начинать не с обещаний зарплаты в три или одну тысячу долларов, тогда как фантазия большинства белорусов не дотягивает даже до пятиста, – отметил он. – Нужно говорить, что у Беларуси просто нет выбора, если мы не хотим оказаться на обочине, поскольку уже весь мир живет в эпоху цифровой экономики».

Его поддержал программист, математик, экономист, профессор Борис Паньшин. Он заметил, что нужно рисовать людям образ ИТ-страны в таком ключе, что это не только страна, где живут программисты, а каждый человек может здесь найти свое место.

«Важнее думать не о показателях ВВП, а о качестве жизни людей», – заключил он.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси взят курс на развитие ИТ-страны. Движущей силой здесь должен выступить бизнес, от государства требуется лишь не мешать.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Такого пустого зала еще не видела». Как прошел концерт Натальи Орейро в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика