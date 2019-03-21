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Суд в Каменце приговорил к 14 годам колонии поляка, торговавшего таблетками экстази
22.03.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
В суде Каменецкого района сегодня огласили
56-летний иностранец был задержан с поличным 6 июня 2018 года. Вблизи белорусско-польской границы он пытался сбыть 303 таблетки экстази. При расследовании была установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ. Ранее фигурант уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси 10 таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества.
Судебные слушания по уголовному делу начались в ноябре. Однако по ходатайству защиты в заседании был сделан перерыв для проведения фоноскопической экспертизы аудиозаписей, сделанных в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По ее результатам судебный процесс возобновился. По делу были допрошены 15 свидетелей, в том числе супруга обвиняемого.
Изучив все материалы уголовного дела, суд признал гражданина Польши виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328-1, ч.3 ст.328 (незаконные оборот и перемещение через государственную границу психотропных веществ) УК. По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в десятидневный срок.
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В суде Каменецкого района сегодня огласили приговор по уголовному делу в отношении гражданина Польши, обвиняемого в незаконной поставке на территорию...
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