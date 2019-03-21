В Бресте презентовали уникальную книгу о послевоенном городе. Автора удостоят звания «Почетный гражданин города Бреста»

Сегодня в музее «Спасенные художественные ценности» с участием краеведов, историков, художников, представителей дипкорпуса вспоминали военную и послевоенную историю города. 85-летний брестчанин Владимир Губенко презентовал свою книгу «Брест моей памяти. 30-60-е годы XX века». Математик и физик по образованию, инженер по профессии, он всю жизнь рисовал Брест. По памяти, по рассказам друзей. Его карандашные рисунки и воспоминания легли в основу книги.



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Издатель Александр Суворов назвал книгу «новым жанром»:

— Автор очень трепетно и с любовью относится к Бресту, куда вместе с родителями приехал жить в 1939 году. Он нарисовал уникальный портрет города — архитектурный с собственными комментариями. Он — очевидец. Он стер белые пятна в истории города. Один маленький пример. В крепости были Северные и Восточные ворота. Северные остались, а Восточные можно увидеть на немецких фотографиях в 1944 году, накануне освобождения Бреста. Куда они исчезли? Когда? Оказалось, после войны там был склад военных боеприпасов. И в один прекрасный день они взорвались.



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Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил хорошую новость:

— Мы запускаем механизм, говоря чиновничьим языком, присвоения Владимиру Николаевичу Губенко звания «Почетный гражданин города Бреста». Сейчас город получил беспрецедентные инвестиции. Важно разумно ими распорядиться. Благодаря таким неравнодушным людям, как Владимир Николаевич, мы выходим из сложной ситуации — двигать город вперед и оставлять, сохранять черты, которые были до нас.



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К слову, среди рисунков Владимира Губенко много таких, где изображены жизнь брестских евреев во время оккупации, гетто, места расстрелов, колония Варбурга, киркуты.



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Александр Рогачук на презентации еще раз напомнил присутствующим, что останки узников гетто в «Прибужском квартале» будут эксгумированы до последней косточки:

— Мы нашли консенсус. Власть учитывает и считается с мнением брестчан.



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На презентации присутствовала посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб. Накануне она побывала на месте расстрела узников гетто и возложила цветы к памятнику жертвам нацизма.