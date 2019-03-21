21 марта 2019 года телеком-оператор velcom начал предоставлять услуги мобильного интернета по технологии 4G. Первыми использовать передачу данных в сети четвертого поколения смогут абоненты Минска и Минского района, а также Гомеля.

Услуги мобильного интернета по технологии 4G предоставляются абонентам velcom в сети инфраструктурного оператора beСloud в диапазоне радиочастот 1800 МГц. На момент запуска сеть четвертого поколения используется velcom на более чем 530 базовых станциях beCloud в Минске и Гомеле, а также частично – в Минском районе.

Сеть обеспечивает полное покрытие выше перечисленных регионов, при этом работы по дальнейшему развертыванию 4G в других городах и населенных пунктах Беларуси продолжаются.

«Мы действуем в соответствии с требованиями, установленными регулятором для белорусского телеком-рынка, и разворачиваем 4G-сеть на сети инфраструктурного оператора beСloud, чтобы предоставить нашим абонентам возможность пользования обеими технологиями – как 4G, распространенной преимущественно в крупных городах, так и 3G от velcom, устойчиво работающей по всей Беларуси», – отметил генеральный директор компании velcom Гельмут Дуз.

В настоящее время сеть по технологии 4G ориентирована преимущественно на большие города. При этом всем абонентам компании по-прежнему доступна 3G-сеть velcom, состоящая более чем из 3750 базовых станций и обеспечивающая надежную связь более чем на 97% территории страны. Кроме этого, с целью оптимизации и увеличения пропускной способности 3G-сети уже в ближайшее время порядка 1800 базовых станций по всей стране будут оснащены четвертой несущей радиочастотой в диапазоне 2100 МГц. Ее включение позволит увеличить емкость 3G-сети velcom более чем на 30%, а соответственно обеспечить абонентам компании в местах генерации наибольшего интернет-трафика еще более комфортное использование услуг передачи данных на высоких скоростях.

Абоненты velcom всех тарифных планов, включая архивные, смогут использовать интернет-трафик, находясь в зоне покрытия 4G-сети, без взимания дополнительной платы. Пользователи нового поколения линейки «Комфорт», запущенной в марте текущего года, смогут выбрать тариф с необходимым объемом интернет-трафика в сети 4G – от 1 до 30 ГБ с возможностью подключения интернет-безлимита. Ознакомиться с актуальными тарифными предложениями velcom можно, перейдя по ссылке .

Важным условием использования мобильного интернета в сети 4G является наличие устройства (смартфона, планшета, USB-модема или Wi-Fi-роутера) и SIM-карты, поддерживающих стандарт передачи данных 4G. Абоненты velcom, у которых и мобильное устройство, и SIM-карта поддерживают новый стандарт, при нахождении в зоне покрытия 4G увидят соответствующее обозначение на экранах своих смартфонов.

Готовность своей SIM-карты к 4G абоненты velcom могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса *181#. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. В случае, если SIM-карта не поддерживает 4G, ее замена будет произведена при наличии паспорта бесплатно в любом центре продаж и обслуживания компании или дилерских центрах. Для использования 4G-сети абонентам velcom необходимо также убедиться, что в настройках их смартфонов установлен соответствующий параметр сотовой сети: 3G/4G или LTE.

Подробнее с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы по технологии 4G можно ознакомиться, перейдя по ссылке .

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