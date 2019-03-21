ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко и Лапко выбыли из одиночного разряда на турнире в Майами, Саснович добилась волевой победы

22.03.2019 06:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов.


Фото: Reuters

В матче 2-го круга Виктория Азаренко (№ 46 WTA) в двух сетах проиграла 21-й ракетке мира француженке Каролин Гарсии — 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 36 минут.

Напомним, что в матче 1-го круга Виктория Азаренко выбила из соревнований словачку Доминику Цибулкову (№ 35 WTA) — 6:2, 3:6, 6:4. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами (2009, 2011, 2016).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 36 WTA) успешно преодолела стартовый барьер на турнире в Майами, хотя и заставила сильно понервничать своих поклонников. В очередном трехсетовом матче Саснович одолела одну из победительниц квалификации швейцарку Викторию Голубич (№ 77 WTA) — 4:6, 7:5, 6:4. Проиграв первую партию, белоруска едва не уступила и во второй, но сумела собраться и добилась права на третий сет, где дожала соперницу. Поединок продолжался 2 часа 39 минут.

Соперницей Александры Саснович в 1/32 финала станет датчанка Каролин Возняцки (№ 13 WTA).

Белоруска Вера Лапко (№ 64 WTA) в 1-м круге соревнований в Майами встречалась со второй ракеткой Франции Ализе Корне (№ 53 WTA) и потерпела поражение. Этот матч из-за непогоды растянулся на два дня. В первом сете сильнее была француженка — 7:5, второй на тай-брейке выиграла белоруска 7:6 (9:7), а третий был остановлен при счете 1:0 в пользу Лапко. На следующий день Лапко не смогла развить успех, после возобновления встречи проиграв 6 геймов подряд. Итог матча не в пользу белоруски — 5:7, 7:6 (9:7), 1:6.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) пропустит 1-й круг и стартует со 2-го, где ее соперницей станет победительница матча Айла Томлянович (№ 40 WTA, Австралия).

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте презентовали уникальную книгу о послевоенном городе. Автора удостоят звания «Почетный гражданин города Бреста»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика