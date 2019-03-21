Азаренко и Лапко выбыли из одиночного разряда на турнире в Майами, Саснович добилась волевой победы

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов.



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В матче 2-го круга Виктория Азаренко (№ 46 WTA) в двух сетах проиграла 21-й ракетке мира француженке Каролин Гарсии — 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 36 минут.

Напомним, что в матче 1-го круга Виктория Азаренко выбила из соревнований словачку Доминику Цибулкову (№ 35 WTA) — 6:2, 3:6, 6:4. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами (2009, 2011, 2016).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 36 WTA) успешно преодолела стартовый барьер на турнире в Майами, хотя и заставила сильно понервничать своих поклонников. В очередном трехсетовом матче Саснович одолела одну из победительниц квалификации швейцарку Викторию Голубич (№ 77 WTA) — 4:6, 7:5, 6:4. Проиграв первую партию, белоруска едва не уступила и во второй, но сумела собраться и добилась права на третий сет, где дожала соперницу. Поединок продолжался 2 часа 39 минут.

Соперницей Александры Саснович в 1/32 финала станет датчанка Каролин Возняцки (№ 13 WTA).

Белоруска Вера Лапко (№ 64 WTA) в 1-м круге соревнований в Майами встречалась со второй ракеткой Франции Ализе Корне (№ 53 WTA) и потерпела поражение. Этот матч из-за непогоды растянулся на два дня. В первом сете сильнее была француженка — 7:5, второй на тай-брейке выиграла белоруска 7:6 (9:7), а третий был остановлен при счете 1:0 в пользу Лапко. На следующий день Лапко не смогла развить успех, после возобновления встречи проиграв 6 геймов подряд. Итог матча не в пользу белоруски — 5:7, 7:6 (9:7), 1:6.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) пропустит 1-й круг и стартует со 2-го, где ее соперницей станет победительница матча Айла Томлянович (№ 40 WTA, Австралия).