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В Солигорском районе взорвалась котельная: кочегар находился на улице
Новости Беларуси. В деревне Хоростово Солигорского района произошел взрыв в котельной, которая отапливала местный Дом культуры. В результате техническое здание рухнуло, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К счастью, никто не пострадал: кочегар в опасный момент находился на улице и занимался заготовкой дров. Возможная причина происшествия – технический момент.
При проведении в Доме культуры электромонтажных работ котельная была обесточена. Остановилась циркуляция воды, что и привело к разрыву оборудования.
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Новости Беларуси. В деревне Хоростово Солигорского района произошел взрыв в котельной, которая отапливала местный Дом культуры. В результате техническое здание...
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