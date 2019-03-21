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В Солигорском районе взорвалась котельная: кочегар находился на улице

22.03.2019 00:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В деревне Хоростово Солигорского района произошел взрыв в котельной, которая отапливала местный Дом культуры. В результате техническое здание рухнуло, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе взорвалась котельная: кочегар находился на улице

К счастью, никто не пострадал: кочегар в опасный момент находился на улице и занимался заготовкой дров. Возможная причина происшествия – технический момент.

В Солигорском районе взорвалась котельная: кочегар находился на улице

При проведении в Доме культуры электромонтажных работ котельная была обесточена. Остановилась циркуляция воды, что и привело к разрыву оборудования.

В Солигорском районе взорвалась котельная: кочегар находился на улице
 
 
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Новости Беларуси. В деревне Хоростово Солигорского района произошел взрыв в котельной, которая отапливала местный Дом культуры. В результате техническое здание...
 
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