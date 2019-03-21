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В Дзержинском районе на трассе М1 насмерть сбили пенсионерку
Новости Беларуси. В Дзержинском районе Toyota сбила 75-летнюю минчанку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла на трассе М1. 45-летний водитель наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть. Она погибла на месте. Обстоятельства выясняются. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе Toyota сбила 75-летнюю минчанку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на трассе М1. 45-летний водитель наехал...
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