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За сутки в Минской области произошли три пожара: один человек погиб, ещё один госпитализирован

22.03.2019 00:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один из пожаров случился в квартире многоэтажки в Слуцке. Погиб человек. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сутки в Минской области произошли три пожара: один человек погиб, ещё один госпитализирован

А вот в агрогородке Семежево в Копыльском районе сотрудникам МЧС пришлось спасти хозяина дома. Мужчина госпитализирован. Огнем повреждено имущество. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении.
 
 
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Новости Беларуси. Один из пожаров случился в квартире многоэтажки в Слуцке. Погиб человек. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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