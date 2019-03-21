В Беларуси нашли контрафактные сувениры с логотипом Вторых Европейских игр

Беларусь готовится ко Вторым Европейским играм. Недобросовестные предприниматели пытаются на этом заработать. В республике уже выявили три таких случая.

Коммерческие организации и предприниматели продают сувениры с логотипом соревнований, не получив на это официального разрешения, сообщают в МВД Беларуси. Однако единственным правообладателем товарного знака является фонд Дирекции Вторых Европейских игр.



«Правонарушители незаконно нанесли логотип на свою сувенирную продукцию, которую незаконно выпустили в продажу. И в том числе есть два правонарушителя, которые незаконно в сети интернет распространили рекламу своей сувенирной продукции с логотипом Вторых Европейских игр», – заявила сотрудник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева.

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в июне этого года.