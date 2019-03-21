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В Беларуси нашли контрафактные сувениры с логотипом Вторых Европейских игр
22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится ко
Коммерческие организации и предприниматели продают сувениры с логотипом соревнований, не получив на это официального разрешения, сообщают в МВД Беларуси. Однако единственным правообладателем товарного знака является фонд Дирекции Вторых Европейских игр.
Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в июне этого года.
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Беларусь готовится ко Вторым Европейским играм. Недобросовестные предприниматели пытаются на этом заработать.
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