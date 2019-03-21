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В Беларуси нашли контрафактные сувениры с логотипом Вторых Европейских игр

22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь готовится ко Вторым Европейским играм. Недобросовестные предприниматели пытаются на этом заработать. В республике уже выявили три таких случая.

Коммерческие организации и предприниматели продают сувениры с логотипом соревнований, не получив на это официального разрешения, сообщают в МВД Беларуси. Однако единственным правообладателем товарного знака является фонд Дирекции Вторых Европейских игр.

«Правонарушители незаконно нанесли логотип на свою сувенирную продукцию, которую незаконно выпустили в продажу. И в том числе есть два правонарушителя, которые незаконно в сети интернет распространили рекламу своей сувенирной продукции с логотипом Вторых Европейских игр», – заявила сотрудник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева. 

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в июне этого года. 



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Беларусь готовится ко Вторым Европейским играм. Недобросовестные предприниматели пытаются на этом заработать.
 
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