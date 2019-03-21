Куда сдать старый аккумулятор и сколько за него заплатят

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«Деньги из мусора» – серия публикаций, где мы расскажем, как можно заработать на том, что нам не нужно – по сути, на мусоре. Куда сдать старый автомобильный аккумулятор? Сколько можно получить за сломанную бытовую технику? Сколько заплатят за уже давно не используемый компьютер, ноутбук или мобильный телефон? Обо всем этом читайте в материалах нового проекта.

Почему нужно сдавать старые аккумуляторы?

Все аккумуляторные батареи, в т.ч. автомобильные, имеют в своем составе ядовитые вещества, причем в таких соединениях, которые в окружающей нас природе не встречаются. Попадая в воздух, воду, землю содержимое аккумулятора создает другие вредные вещества, которые вызывают болезни у человека.