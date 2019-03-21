Сборная Беларуси проиграла голландцам в квалификации ЧЕ-2020

Белорусы играли в гостях. Первый гол от сборной Нидерландов наши пропустили на первой минуте (Делай). К 21-й минуте благодаря точному удару Вейналдума хозяева вели уже со счетом 2:0.

После перерыва «оранжевые» продолжили атаковать. На 55-й минуте Сиваков грубо сыграл против Вейналдума и «заработал» пенальти в свои ворота. Делай оформил дубль.

На 70-й белорусы остались в большинстве: Тете получил травму и не смог продолжать, причем замен у хозяев к тому моменту не осталось. Однако воспользоваться численным преимуществом наша сборная не смогла. Зато «оранжевые» сумели отличиться вновь – гол на счету ван Дейка.

Нидерланды – Беларусь 4:0

Нидерланды: Силлессен, де Лихт, ван Дейк, Бергвейн, Вейналдум, Бабел (Промес, 59), Депай, де Роон (Преппер, 46), Блинд, Ф. де Йонг, Думфрис (Тете, 68).

Беларусь: Горбунов, Шитов, Сиваков, Мартынович, Поляков, Маевский, Драгун (Лаптев, 86), Путило, Стасевич, Ковалев (Савицкий, 79), Сигневич (Сарока, 63).