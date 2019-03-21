Сборная Беларуси проиграла голландцам в квалификации ЧЕ-2020

Белорусы играли в гостях. Первый гол от сборной Нидерландов наши пропустили на первой минуте (Делай). К 21-й минуте благодаря точному удару Вейналдума хозяева вели уже со счетом 2:0.
После перерыва «оранжевые» продолжили атаковать. На 55-й минуте Сиваков грубо сыграл против Вейналдума и «заработал» пенальти в свои ворота. Делай оформил дубль.
На 70-й белорусы остались в большинстве: Тете получил травму и не смог продолжать, причем замен у хозяев к тому моменту не осталось. Однако воспользоваться численным преимуществом наша сборная не смогла. Зато «оранжевые» сумели отличиться вновь – гол на счету ван Дейка.
Нидерланды – Беларусь 4:0
Нидерланды: Силлессен, де Лихт, ван Дейк, Бергвейн, Вейналдум, Бабел (Промес, 59), Депай, де Роон (Преппер, 46), Блинд, Ф. де Йонг, Думфрис (Тете, 68).
Беларусь: Горбунов, Шитов, Сиваков, Мартынович, Поляков, Маевский, Драгун (Лаптев, 86), Путило, Стасевич, Ковалев (Савицкий, 79), Сигневич (Сарока, 63).
- Поздравляю соперника с победой. Соперник играл лучше, быстрее, как в движении, так и в мысли. Мы пытались обороняться плотно и компактно. Временами нам это удавалось неплохо. Допустили невынужденные ошибки: и первый гол, и пенальти. Моменты, которые мы не должны допускать. Облегчили сопернику задачу, вселили им уверенность в свои силы, особенно первым голом. Немножко это сломало план на игру. Команда победила заслуженно, - прокомментировал результат встречи главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко.