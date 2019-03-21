Появились новые предложения для тех, кто выбирает вклады в евро. Обзор «длинных» депозитов в валюте

За последний месяц ставки по «длинным» депозитам в иностранной валюте претерпели незначительные изменения. Есть несколько хороших новостей для вкладчиков, отдающих предпочтение евро. FINANCE.TUT.BY предлагает ознакомиться с новыми вкладами и напоминает о самых выгодных из тех, что банки предлагали ранее.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте ставки подняли Белагропромбанк (по вкладу на три года) на 0,6% годовых и Технобанк (по вкладу на два года) на 0,7% годовых. Незначительно снизили ставки БПС-Сбербанк и Паритетбанк — на 0,1% и 0,15% годовых соответственно.

Самая высокая ставка по вкладам в долларах по-прежнему 3,5% годовых — как по вкладу на 2 года, так и по вкладу на 3 года.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяца 3,5% Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 3,2% / 3,4% Технобанк Новый

2 года 3% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% Банк Решение Online-решение

2 года 2,8% РРБ-Банк Европейский

2 года 2,3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 1,8% / 2,3% Белагропромбанк Максимум плюс

2 года 3,1% Белагропромбанк Стандарт

3 года 3,3% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2,25% Беларусбанк Классик

3 года 2,05% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 3,25% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 3,25% / 3,5% БПС-Сбербанк Сохраняй

751−1000 дней 2,7% БТА Банк БТА Профит

2 года 3,25% Банк Дабрабыт Капитальный

2 / 3 года 3,25% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 3,1% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС

2 года 2,8% Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,2%

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяца 3,5% Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 3,2% / 3,4% Технобанк Новый

2 года 3% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% Банк Решение Online-решение

2 года 2,8% РРБ-Банк Европейский

2 года 2,3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 1,8% / 2,3% Белагропромбанк Максимум плюс

2 года 3,1% Белагропромбанк Стандарт

3 года 3,3% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2,25% Беларусбанк Классик

3 года 2,05% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 3,25% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 3,25% / 3,5% БПС-Сбербанк Сохраняй

751−1000 дней 2,7% БТА Банк БТА Профит

2 года 3,25% Банк Дабрабыт Капитальный

2 / 3 года 3,25% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 3,1% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС

2 года 2,8% Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро два новых депозита — у БПС-Сбербанка (на до 1000 дней) со ставкой 0,5% годовых и у Банка Решение (на 2 года) 2,2% годовых. В остальных банках ставки остались без изменений.

Самое выгодные предложения в данном сегменте: 2,2% годовых — среди вкладов на 24 месяца и 2% годовых среди вкладов на 36 месяцев.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяца 0,5% Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 1% / 1,1% Технобанк Новый

2 года 1% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2% Банк Решение Online-решение

2 года 2,2% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Стандарт 3 года 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 2,1% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,9% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал 2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяца 0,5% Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 1% / 1,1% Технобанк Новый

2 года 1% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2% Банк Решение Online-решение

2 года 2,2% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Стандарт 3 года 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 2,1% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,9% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал 2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Вклады в российских рублях

Среди вкладов в российских рублях также появился новичок от Банка Решение — двухгодичный вклад со ставкой 7,6% годовых. В БПС-Сбербанке тем временем ставка сократилась на 0,3%. В остальных — без изменений: самая высокая ставка в данном сегменте — 7,6% годовых по вкладу на 2 года и 8,25% годовых по вкладу на 3 года.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк 24 месяца 7,25% Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

2 / 3года 6,9% /7% Банк Решение Формула успеха

2 года 7,6% Белагропромбанк Максимум 2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8,25% Беларусбанк Классик 3 года 5,25% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 6,8% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5,25% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,0% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5%

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк 24 месяца 7,25% Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

2 / 3года 6,9% /7% Банк Решение Формула успеха

2 года 7,6% Белагропромбанк Максимум 2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8,25% Беларусбанк Классик 3 года 5,25% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 6,8% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5,25% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,0% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5%

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