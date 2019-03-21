Появились новые предложения для тех, кто выбирает вклады в евро. Обзор «длинных» депозитов в валюте

За последний месяц ставки по «длинным» депозитам в иностранной валюте претерпели незначительные изменения. Есть несколько хороших новостей для вкладчиков, отдающих предпочтение евро. FINANCE.TUT.BY предлагает ознакомиться с новыми вкладами и напоминает о самых выгодных из тех, что банки предлагали ранее.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте ставки подняли Белагропромбанк (по вкладу на три года) на 0,6% годовых и Технобанк (по вкладу на два года) на 0,7% годовых. Незначительно снизили ставки БПС-Сбербанк и Паритетбанк — на 0,1% и 0,15% годовых соответственно.
Самая высокая ставка по вкладам в долларах по-прежнему 3,5% годовых — как по вкладу на 2 года, так и по вкладу на 3 года.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяца
3,5%
Банк ВТБ (беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
3,2% / 3,4%
Технобанк
Новый
2 года
3%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,8%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2,3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
1,8% / 2,3%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
3,3%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
3,25%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,25% / 3,5%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,7%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3,25%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
3,25% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,1%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
2,8%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяца
3,5%
Банк ВТБ (беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
3,2% / 3,4%
Технобанк
Новый
2 года
3%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,8%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2,3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
1,8% / 2,3%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
3,3%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
3,25%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,25% / 3,5%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,7%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3,25%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
3,25% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,1%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
2,8%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Вклады в евро
В сегменте евро два новых депозита — у БПС-Сбербанка (на до 1000 дней) со ставкой 0,5% годовых и у Банка Решение (на 2 года) 2,2% годовых. В остальных банках ставки остались без изменений.
Самое выгодные предложения в данном сегменте: 2,2% годовых — среди вкладов на 24 месяца и 2% годовых среди вкладов на 36 месяцев.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяца
0,5%
Банк ВТБ (беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
1% / 1,1%
Технобанк
Новый
2 года
1%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,2%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
2,1%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,9%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяца
0,5%
Банк ВТБ (беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
1% / 1,1%
Технобанк
Новый
2 года
1%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,2%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
2,1%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,9%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Вклады в российских рублях
Среди вкладов в российских рублях также появился новичок от Банка Решение — двухгодичный вклад со ставкой 7,6% годовых. В БПС-Сбербанке тем временем ставка сократилась на 0,3%. В остальных — без изменений: самая высокая ставка в данном сегменте — 7,6% годовых по вкладу на 2 года и 8,25% годовых по вкладу на 3 года.