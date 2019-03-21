ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились новые предложения для тех, кто выбирает вклады в евро. Обзор «длинных» депозитов в валюте

22.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За последний месяц ставки по «длинным» депозитам в иностранной валюте претерпели незначительные изменения. Есть несколько хороших новостей для вкладчиков, отдающих предпочтение евро. FINANCE.TUT.BY предлагает ознакомиться с новыми вкладами и напоминает о самых выгодных из тех, что банки предлагали ранее.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте ставки подняли Белагропромбанк (по вкладу на три года) на 0,6% годовых и Технобанк (по вкладу на два года) на 0,7% годовых. Незначительно снизили ставки БПС-Сбербанк и Паритетбанк — на 0,1% и 0,15% годовых соответственно.

Калькулятор вкладов — рассчитайте сумму процентов по вашему вкладу

Самая высокая ставка по вкладам в долларах по-прежнему 3,5% годовых — как по вкладу на 2 года, так и по вкладу на 3 года.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяца

3,5%

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

3,2% / 3,4%

Технобанк

Новый

2 года

3%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2,3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

1,8% / 2,3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

3,3%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

3,25%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,25% / 3,5%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,7%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

3,25% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,1%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,8%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяца

3,5%

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

3,2% / 3,4%

Технобанк

Новый

2 года

3%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2,3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

1,8% / 2,3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

3,3%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

3,25%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,25% / 3,5%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,7%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

3,25% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,1%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,8%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро два новых депозита — у БПС-Сбербанка (на до 1000 дней) со ставкой 0,5% годовых и у Банка Решение (на 2 года) 2,2% годовых. В остальных банках ставки остались без изменений.

Самое выгодные предложения в данном сегменте: 2,2% годовых — среди вкладов на 24 месяца и 2% годовых среди вкладов на 36 месяцев.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяца

0,5%

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

 2 / 3 года

1% / 1,1%

Технобанк

Новый

2 года

1%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,2%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

2,1%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,9%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяца

0,5%

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

 2 / 3 года

1% / 1,1%

Технобанк

Новый

2 года

1%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,2%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

2,1%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,9%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Вклады в российских рублях

Среди вкладов в российских рублях также появился новичок от Банка Решение — двухгодичный вклад со ставкой 7,6% годовых. В БПС-Сбербанке тем временем ставка сократилась на 0,3%. В остальных — без изменений: самая высокая ставка в данном сегменте — 7,6% годовых по вкладу на 2 года и 8,25% годовых по вкладу на 3 года.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

24 месяца

7,25%

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

2 / 3года

6,9% /7%
Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

5,25%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5,25%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,0%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Белорусский народный банк

24 месяца

7,25%

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

2 / 3года

6,9% /7%
Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

5,25%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5,25%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,0%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY предлагает ознакомиться с новыми вкладами и напоминает о самых выгодных из тех, что банки предлагали ранее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси проиграла голландцам в квалификации ЧЕ-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика