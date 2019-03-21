Приготовьтесь раскошелиться. В эти выходные Минск накроет волна лакшери-мероприятий

Если весенний авитаминоз ну просто замучил вас, предлагаем культурное лекарство. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на выходные: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — мы выделили страницы, которые вы просматривали чаще всего в период с 22 по 24 марта. Какие ивенты оказались самыми популярными среди минчан? Куда пойдут все ваши друзья?

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Мультфильм , который вас растрогает



«Королевский корги»

Когда: все выходные. Где: 3D Кино в Замке, Falcon Club Бутик Кино, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Салют». Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Мультик «Королевский корги» на прошлой неделе застолбил себе место в топ-3 самых кассовых фильмов недели — на пару с «Капитаном Марвел» и анимацией «Как приручить дракона 3» . Вы знали, что любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги? Мультфильм как раз об этом. Теперь вы в курсе, что в прокате как минимум две нестыдные анимации, на которые стоит сходить всей семьей.

Все вокруг ненавидят «Капитана Марвел». Возражаем!

Полный график кинопремьер

Война , которую (не) забыли



Фото: Станислав Коршунов

Когда: 23 марта, 11.00. Где: Линия Сталина . Сколько: покупка билета через сайт «Линии Сталина» до 22 марта: взрослый — 15 рублей, детский — 7 рублей; покупка на сайте 23 марта и в кассах комплекса: взрослый — 17 рублей, детский 7 — рублей.

Рассказываем. В эту субботу на «Линии Сталина» пройдет историческая реконструкция «Забытая страница»: будут реконструировать действия армейских партизанских отрядов 1915—1916 годов. Что предлагают? Интерактивные зоны, экскурсионный маршрут, фотозону, анимацию «Стрельба из пушки», квест по поиску стрелкового оружия и, собственно, саму реконструкцию. За особые успехи можно даже диплом получить.

Вечеринка , которую мы заслужили

Когда: 22 марта, 22.00. Где: « Хайд ». Сколько: 30 рублей в кассе с 22.00, 50 рублей — exclusive backstage. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В Минске вот-вот выступит литовец Мариус Адаматис aka Ten Walls. Организаторы тусовки уверяют, что Ten Walls — это музыка, двигающая стены и каноны, творчество, расширяющее сознание и мировоззрение. Слияние разных танцевальных жанров с ностальгическими мотивами — визитная карточка артиста Ten Walls. В его арсенале — techno, Nu jazz, down-tempo electronica, indie & house, ломаные биты. Вам подходит? В общем, приходите потанцевать.

Бонус: почему все так любят электронику? 23 марта в музыкальном клубе Prisma стартует серия вечеринок. В эту субботу огонь на танцполе будут разводить гости Anton Kubikov и Sergey Sapunov (а это именитые пушеры стилей deep House и dub techno).

Ночная жизнь Минска: вечеринки

«Вероника» , которая решает умереть





После неудавшейся попытки самоубийства Вероника оказывается в сумасшедшем доме. Когда она окончательно приходит в себя, врачи сообщают ей новость: у нее проблемы с сердцем и жить ей осталось не так уж и долго. Кому мы рассказываем? Вы же наверняка слышали о нашумевшем бестселлере Пауло Коэльо. А теперь его можно еще и посмотреть. Кстати, сам театр называет этот спектакль своей визитной карточкой.

Бонус: только для театралов. Крупнейший театр самого западного региона России уже несколько дней гастролирует в Минске. 22 и 24 марта на сцене Музыкального театра труппа из Калининграда сыграет «Мастера и Маргариту» — звучит как минимум заманчиво.

Что смотреть в минских театрах

Матч , о котором вы будете помнить



Фото: bc-tsmoki.by

Когда: 24 марта, 15.00 (кое-кого приглашают к 14.00 — ищите ниже). Где: Falcon Arena . Сколько: 5 — 10 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Тут такие дела: регулярный сезон Единой лиги ВТБ подходит к концу, и минским «Цмокам» осталось провести всего три домашние встречи. 24 марта на площадке Falcon Club Арены они будут принимать пермскую команду. «Парма», потерявшая двух легионеров, как и минчане, борется за выживание, а значит, поединок скучным не будет — анонсируют организаторы. Кстати, в перерывах болельщик смогут принять участие в конкурсах и дегустациях, а самых умных приглашают на арену к 14.00 поиграть квиз «Мозгобойня».

Рэпер , о котором вы могли не слышать



Фото: vk.com/svik_music

Но его главный трек вы, конечно же, 100% слышали. Автор «Малинового света» — Леша Свик — открытие 2018 года. Его ролик «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров на YouTube, более 370 тысяч Шазамов, а клип «#Неодета» — почти 4 миллиона просмотров YouTube и более 100 тысяч Шазамов. В общем, все круто у парня. А прийти и развиртуалиться с ним можно в воскресенье, билеты — от 40 рублей.

Бонус: концерт Лепса (уже сегодня) рекомендовал еще бизнесмен Виктор Прокопеня, концерт ЛСП (а это завтра) искренне рекомендуем вам мы. Что там скрывать, фанатеем всей редакцией.

Все концерты в Минске и регионах

Сальвадор Дали , который гений



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: с 16 марта, 11.00 — 19.00. Где: Национальный художественный музей . Сколько: от 15 рублей.

Минск впервые среди стран Восточной Европы принимает у себя проект, как говорят организаторы, премиум-класса — «Сальвадор Дали». На выставке сразу же более 160 произведений искусства: музейные скульптуры, графика, произведения ювелирного (скульптуры из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями) и декоративно-прикладного искусства. Ну и самое сочное: эти вещи к тому же можно купить!

Бонус: про Фестиваль гигантских китайских фонарей помните? Так вот, на это чудо-юдо все еще можно посмотреть в Ботаническом саду . Имейте в виду: 31 марта волшебство закончится.

Все выставки Минска — в одном месте

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