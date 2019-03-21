«Остаюсь красивой». Девушка с ожогами снялась в яркой фотосессии

В 2015 году в Нью-Тайбэе на Тайване в 2015 году произошло возгорание на «Фестивале красок». Разноцветный порошок, которым обмазывали себя участники вечеринки, попал на прожекторы и загорелся, рассказывает Buzzfeednews.com . Пожар мгновенно охватил пространство парка развлечений, и более пятисот человек получили серьезные ожоги, а восемь погибли.

Цзян получила на той вечеринке множественные ожоги, ей пришлось сделать двадцать одну операцию. Спустя четыре года девушка решила сделать фотосессию, чтобы поддержать людей, которые тоже пострадали от огня.





«Я очень нервничала, потому что для меня это очень важная тема. Но потом я смогла убедить себя, что это будет хорошим способом посмотреть на мои шрамы с художественной точки зрения», — рассказывает Цзян.



Фото: Devin Tai

«Думаю, в мире много людей, которые переживают такую же ситуацию. Я надеюсь, что смогу показать через эти фотографии, что, хоть моя кожа покрыта шрамами, я все еще могу быть уверенной в себе и оставаться красивой».