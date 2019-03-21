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5 причин купить билет на «Рок за Бобров» прямо сейчас (а не ждать лета, как вы обычно)

22.03.2019 08:19 — Разное | Tut.by  
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До лета еще жить да жить, но это не значит, что озаботиться билетами на оупен-эйр — плохая идея. AFISHA.TUT.BY рассказывает о том, почему купить квиток на «Рок за Бобров» сейчас — отличная инвестиция.

Уже и так приличный лайнап

Если вы ждете пополнения списка хедлайнеров, то погодите — вот же они. Среди участников уже заявлены Баста, «Мумий Тролль», Little Big, «Ляпис 98», группа «Порнофильмы», 25/17. Разве это мало?


Билеты пока еще стоят 44 рубля. Скоро будут сильно дороже

На сегодня в продаже есть две категории билетов: по 44 рубля обычные и 103 рубля VIP-билеты (цены без учета комиссии билетного оператора). Но повышение цен уже не за горами — следующий раз стоимость квитков вырастет с объявлением нового пул артистов — то есть очень скоро. И чем ближе фестиваль, тем дороже будут билеты. Так что если вы думаете, что отсидитесь и подождете пока новых имен — ожидание может влететь вам в копеечку.

Билеты быстро заканчиваются

Не думайте, что это рекламный крючок, чтобы вы побежали покупать билеты. Наивно думать, что все поле аэродрома «Боровая» продадут со дня на день — нет. Но билеты по 29 рублей уже закончились и больше их не будет. А в прошлом году аналогичная ситуация случилась с VIP-квитками, которые закончились за несколько недель до фестиваля, и не все желающие смогли попасть в зону с более комфортными условиями.

Купить VIP-билет за 103 рубля

Забивайте дату и с чистой совестью говорите друзьям, что в этот день вы заняты

Да, это пункт для стеснительных социофобов, которые не любят общаться, но и отказать тоже не умеют. Покупаете билет — и вот она, ваша официальная отмазка друзьям по поводу того, что 3 августа вы точно заняты, никак вообще не получится.

Если вы не из Минска — будет время разобраться с логистикой

Поверьте, это только кажется, что билеты на концерт, а потом и на поезд не закончатся. Чем дальше вы медлите, тем больше шансов не уехать удобным рейсов впоследствии, а ведь логистика в поездке на фестиваль — одна из важнейших вещей. Она может как облегчить вам жизнь, так и испортить настроение или вовсе — целиком поездку.

Если вы согласны, что тянуть не стоит, вот вам гора билетов по 44 рубля. Налетай!

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Теги: Минск
 
 
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