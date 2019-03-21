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5 причин купить билет на «Рок за Бобров» прямо сейчас (а не ждать лета, как вы обычно)
До лета еще жить да жить, но это не значит, что озаботиться билетами на оупен-эйр — плохая идея. AFISHA.TUT.BY рассказывает о том, почему купить квиток на
Уже и так приличный лайнап
Если вы ждете пополнения списка хедлайнеров, то погодите — вот же они. Среди участников уже заявлены Баста, «Мумий Тролль», Little Big, «Ляпис 98», группа «Порнофильмы», 25/17. Разве это мало?
Билеты пока еще стоят 44 рубля. Скоро будут сильно дороже
На сегодня в продаже есть две категории билетов: по 44 рубля обычные и 103 рубля VIP-билеты (цены без учета комиссии билетного оператора). Но повышение цен уже не за горами — следующий раз стоимость квитков вырастет с объявлением нового пул артистов — то есть очень скоро. И чем ближе фестиваль, тем дороже будут билеты. Так что если вы думаете, что отсидитесь и подождете пока новых имен — ожидание может влететь вам в копеечку.
Билеты быстро заканчиваются
Не думайте, что это рекламный крючок, чтобы вы побежали покупать билеты. Наивно думать, что все поле аэродрома «Боровая» продадут со дня на день — нет. Но билеты по 29 рублей уже закончились и больше их не будет. А в прошлом году аналогичная ситуация случилась с VIP-квитками, которые закончились за несколько недель до фестиваля, и не все желающие смогли попасть в зону с более комфортными условиями.
Забивайте дату и с чистой совестью говорите друзьям, что в этот день вы заняты
Да, это пункт для стеснительных социофобов, которые не любят общаться, но и отказать тоже не умеют. Покупаете билет — и вот она, ваша официальная отмазка друзьям по поводу того, что 3 августа вы точно заняты, никак вообще не получится.
Если вы не из Минска — будет время разобраться с логистикой
Поверьте, это только кажется, что билеты на концерт, а потом и на поезд не закончатся. Чем дальше вы медлите, тем больше шансов не уехать удобным рейсов впоследствии, а ведь логистика в поездке на фестиваль — одна из важнейших вещей. Она может как облегчить вам жизнь, так и испортить настроение или вовсе — целиком поездку.
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