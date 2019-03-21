В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги

Версию неисправности печи следователи считают одной из основных.
Чтобы установить точную причину возгорания, а также смерти погибших, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь.
С декабря 2018 по февраль 2019 года включительно на территории Могилевской области зарегистрировано 17 пожаров, в результате которых погибли 27 граждан.
Основные причины возгораний - нарушение правил эксплуатации теплогенерирующего оборудования (печи, электрические обогреватели), а также неосторожное обращение с огнем при курении. Большинство пожаров со смертельным исходом произошло по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.