В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги

Версию неисправности печи следователи считают одной из основных.

Чтобы установить точную причину возгорания, а также смерти погибших, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь.

С декабря 2018 по февраль 2019 года включительно на территории Могилевской области зарегистрировано 17 пожаров, в результате которых погибли 27 граждан.