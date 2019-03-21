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В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги

22.03.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги
Следственный комитет РБ

Версию неисправности печи следователи считают одной из основных.

Чтобы установить точную причину возгорания, а также смерти погибших, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь. 

С декабря 2018 по февраль 2019 года включительно на территории Могилевской области зарегистрировано 17 пожаров, в результате которых погибли 27 граждан. 

Основные причины возгораний - нарушение правил эксплуатации теплогенерирующего оборудования (печи, электрические обогреватели), а также неосторожное обращение с огнем при курении. Большинство пожаров со смертельным исходом произошло по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги
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