Еле пережила развод и доказала режиссерам, что она не безнадежная дура. Чего мы не знали о Риз Уизерспун

Читателям постарше Риз Уизерспун наверняка запомнилась яркой «Блондинкой в законе». Любителям сериалов — как Мадлен из «Большой маленькой лжи». А те, кто предпочитает кино посерьезнее, — как Шерил Стрейд из «Дикой». В общем, как ни крути: в разноплановой фильмографии Риз найдется кино для каждого — и знает ее тоже каждый.

Сегодня актрисе исполняется 43. По этому прекрасному поводу LADY собрала самые интересные факты из жизни Риз.

Риз Уизерспун родилась в семье врачей: ее отец — отоларинголог, а мама — кандидат медицинских наук. К слову, Риз — вовсе не имя, а девичья фамилия матери актрисы. На самом деле Риз зовут Лора.



Риз в детстве

В детстве Риз обожала три вещи: учебу, чтение и кинематограф. В 7 лет она снялась в рекламе цветочного магазина, после чего решила взять пару (а может, и больше) уроков актерского мастерства. Причем это было ее самостоятельным решением, а не родительскими амбициями. «Смешно, но скорее наоборот: родители всегда вынуждены были смиряться с моими решениями. Они даже молили меня не торопиться. И называли меня в детстве „типчик А“ — от „типа А“, ну вы знаете, когда-то кардиологи и психологи совместно разработали эти градации людей по степени предрасположенности к сердечным заболеваниям. Родители же у меня врачи. Тип А — трудоголик, немножко карьерист, он карабкается, достигает, ненавидит двусмысленности», — делится актриса.

На фото — мама и дочь Риз Уизерспун

В 14 Уизерспун отправилась на первые серьезные пробы. Это был кастинг «Человека на Луне» — романтической драмы о первой юношеской любви. Риз видела себя в одной из второстепенных ролей, однако, к собственному удивлению, получила главную. Этот фильм не принес ей мировой славы, но актерская игра девочки была высоко оценена критиками.

К концу 90-х карьера Риз стала быстро развиваться: она успела получить премию «Молодой актер», снялась в нашумевших тогда «Жестоких играх»… На съемках которых и познакомилась со своим первым супругом, актером Райаном Филиппом. Вскоре у пары родилась дочь Ава: «Беременность не была запланирована, но с первой нашей встречи мы с Райаном знали, что хотим быть вместе, — вспоминает Риз. — Мы уже говорили о браке, а когда узнали, что я беременна, предстояло только определиться с датой свадьбы. Перспектива стать матерью обрушилась на меня совершенно неожиданно, я и ребенка-то новорожденного до этого на руках не держала!».



После первого брака у Риз начались панические атаки

Казалось бы, на этом история могла закончиться — но только не в случае с Риз. Новоиспеченная мама, несмотря на все трудности, практически моментально вернулась в строй. Ее первой «последекретной» работой стала «Блондинка в законе» — комедия, которая принесла ей оглушительный успех. Впрочем, в бочке меда оказалась и ложка дегтя: после роли блондинки, не слишком обремененной интеллектом, другие амплуа Риз предлагать не спешили. «Многие киноагенты не верили, что я смогу справиться с серьезными ролями просто из-за моей внешности. Это так невероятно глупо!» — рассказала она в одном из интервью.



Великолепная блондинка-юрист и прославила Риз, и поставила на ней клеймо в глазах многих режиссеров

В конце концов Риз удалось побороть стереотипы и заполучить главную роль в «Переступить черту» — биографическом фильме о кантри-певце Джонни Кэше. Все вокальные партии Уизерспун исполнила сама, хотя ради этого ей пришлось полгода заниматься с педагогом. В какой-то момент она даже хотела разорвать контракт, настолько тяжело давалась подготовка, но друзья и коллеги уговорили стоять до конца. В итоге упорство и талант актрисы оценили не только рядовые зрители, но и киноакадемия: Риз получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Через некоторое время после триумфа в карьере Уизерспун наступило затишье. Причиной этому послужил развод, который Риз переживала очень тяжело.

«Я была на пределе. Я поняла это, когда вышла замуж во второй раз. Только тогда я почувствовала облегчение. Вы даже не представляете, как я боялась стать матерью-одиночкой. Стресс, чувство тревоги были просто огромными, — вспоминает она. — Было Рождество, я должна была с кем-то встретиться в ресторане Музея Гетти, но застряла на парковке. Нет, застряла буквально: не могла выйти из машины. Не могла заставить себя идти. Не могла встретиться с другими живыми существами. Я была будто парализована. Где-то играет музыка, ранние сумерки, начинают загораться огни магазинов, в машине становится все холодней… А выйти из нее ты не можешь. Просто не в силах… Я вышла из машины тогда совсем другим человеком. И не знаю, что бы было со мной, не будь у меня подруг. Это они тогда будили меня, поднимали с кровати, собирали детей в школу и отвозили. Они на концерты меня водили! Представляете, я до 30 лет никогда не бывала на концертах! Я поняла тогда, как мало я жила до развода, как насыщенно и бедно одновременно».

Нельзя сказать, что в силу обстоятельств Риз полностью забросила кино. Однако все ее работы были скорее проходными и получали крайне нелестные отзывы. Вплоть до съемок в «Дикой»:



Роль в фильме «Дикая» критики называют самой сильной в карьере актрисы

«Для актрисы с такой длительной карьерой, как у меня, этот фильм заслуживает возгласа: о, черт возьми, наконец-то! Как здорово наконец-то честно говорить обо всем. Я вложила свои деньги в эту картину. И прежде чем прийти с ним на киностудию, мы долго работали над сценарием. Я просто не желала слышать: „О, мы не хотим видеть Риз, занимающуюся сексом… О, можем ли мы разрешить употребление матерных слов?“.

Представление о том, что актриса может и не может делать на экране, сильно изменилось. Я думаю, это произошло в значительной степени благодаря замечательным писательницам, которые рассказывают честные истории и анализируют женскую сексуальность без стыда. Я бесконечно рада быть частью этого. Я никогда не видела такой фильм, как „Дикая“, где женщина оказывается одна, без близкого человека, без денег, без семьи, без возможностей, но она, несмотря ни на что, продолжает жить», — делится мнением актриса.



Остроумная скандалистка Мадлен скоро снова встретится с нами во втором сезоне «Большой маленькой лжи»

Сегодня Риз не только снимается в фильмах и сериалах (кстати, в этом году на экраны выйдет продолжение «Большой маленькой лжи» с ее участием), но и принимает непосредственное участие в продюсировании. Она владеет собственной компанией Type A Films, название которой совсем не случайно: вы же помните родительский «типчик А»?



Сейчас Риз счастлива в личной жизни

Помимо прочего актриса вновь замужем (за агентом Джимом Тотом. — Прим. редакции), у нее трое детей. И, кажется, теперь она действительно счастлива.