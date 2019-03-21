Люстрадзён на сёньня

22 марта 1905 года в семье рабочего городе Углич Ярославской области в семье рабочего родился советский военачальник Герой Советского Союза, командир 35-го стрелкового корпуса 3-й армии 2-го Белорусского фронта генерал-майор Виктор Григорьевич ЖОЛУДЕВ.

Русский. Член КПСС с 1942 года. Образование неполное среднее. В 14-летнем возрасте пошёл работать плотогоном на Волгу. В 1921 году переехал в Москву и работал в столичном порту.

В мае 1922 года Жолудев был призван в ряды РККА и был направлен на Московские инженерные курсы, после окончания которых был направлен на 2-е Петроградские пехотные курсы, которые окончил в 1923 году. В сентябре 1923 года Жолудев был назначен младшим командиром дивизионной школы в 36-ю стрелковую дивизию 5-й Краснознамённой армии. В 1924 году переведён в 106-й Сахалинский стрелковый полк на должность командира взвода.

В 1925 году закончил Сибирские повторные курсы комсостава РККА в Иркутске, после окончания которых с августа того же года вновь служил в 106-м Сахалинском стрелковом полку, был командиром пулемётного взвода полковой школы, с 1927 года служил командиром роты.

Принимал участие конфликте на КВЖД, когда был ранен в ногу. В ноябре 1929 года поступил на курсы КУКС РККА по физическому образованию в Ленинграде, которые окончил в 1930 году. После окончания курсов был назначен инструктором физической подготовки 36-й стрелковой дивизии Забайкальской группы войск ОКДВА. В мае 1932 года был назначен на должность командира учебного батальона 107-го Владимирского стрелкового полка той же дивизии, в мае 1934 года — на должность командира 36-го авиадесантного отряда в составе Забайкальской группы войск ОКДВА.

В 1934 году закончил два курса Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, в июле того же года поступил на КУКС по авиадесантной подготовке, находившихся в Чите, после окончания которых вернулся в свой авиадесантный отряд (с мая 1935 года находился в составе ЗабВО). В 1935 году закончил курсы проводников в Чите.

С июля 1936 года вновь служил командиром стрелкового батальона в 107-м Владимирском стрелковом полку 36-й стрелковой дивизии ЗабВО, с августа — командир моторизованного батальона 57-го особого корпуса, дислоцировавшегося в МНР.

С июля по август 1938 года Виктор Жолудев принимал участие в конфликте у озера Хасан. С сентября 1938 года помощник командира по строевой части 159-го стрелкового полка в ПриВО. В июле 1939 года был назначен на должность командира 110-го отдельного стрелкового полка в ЗабВО.

Принимал участие в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году.

В августе 1939 года Жолудев вернулся в ПриВО и был назначен заместителем начальника отдела боевой подготовки штаба округа, с января 1940 года исполнял обязанности командира 20-й, затем 18-й запасных стрелковых бригад, находившихся в Казани.

С марта 1941 года являлся командиром сначала 199-й стрелковой дивизии КОВО, но в эту должность не вступил, затем в начале апреля — 234-й стрелковой дивизии ПриВО. С мая 1941 года командир 6-й воздушно-десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса ОдВО, который находился на формировании в Первомайске.

Отличился в Белорусской операции 1944 г. Жолудев умело организовал операции «Багратион». Его корпус наносил удары по уязвимым местам обороны противника.

В Бобруйской операции 35-й стрелковый корпус входил в состав северной ударной группировки 2-го Белорусского фронта. В первый день боёв он прорвал вражескую оборону на всю глубину. Под его командованием корпус форсировал реки Друть, Ольса, Березина, овладел городами Кличев, Березино, Свислочь и продвинулась за 5 дней более чем на 100 километров, прорвав оборону врага, перерезал шоссе Могилёв — Бобруйск. 35-ый стрелковый корпус под его командованием 23 июня 1944 г. освободил г.п. Кличев, участвовал в освобождении Минска.

От Минска 35-й стрелковый корпус наряду с другими частями преследовал врага в направлении Волковыска и Белостока.

21 июля 1944 года Виктор Грирорьевич Жолудев с группой офицеров корпуса выехал на передовую и в бою трагически погиб. Машина генерала попала в засаду, была обстреляна фашистами. Жолудева тяжело ранили, и он скончался по пути в госпиталь.

Похоронен в Волковыске. Одна из центральных улиц города названа именем Жолудева. На этой улице находится сквер Памяти, где установлен монумент и горит Вечный огонь в честь героически погибших солдат, защищавших и освобождавших Волковыск. Каждый год 9 мая в День Победы здесь собираются ветераны Великой Отечественной Войны и жители города, чтобы почтить их память.

На Мамаевом кургане есть мемориальная плита с именем В.Г.Жолудева.