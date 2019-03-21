"Амбивалентность – первый признак шизофрении". Новая лента Антона Бильжо с элементами триллера, контрастами, смятением и состоянием, близким к расщеплению сознания, выходит в прокат. На российском фестивале «Окно в Европу» «Амбивалентность» удостоилась двух наград и была названа одной из самых завораживающих картин в главном конкурсе игрового кино. В Минске ее покажут с 28 марта по 3 апреля в «Ракете» и по 10 апреля Falcon Club Бутик Кино.

Два друга, два молодых психиатра, очень по-разному воспринимают жизнь. Один хочет поступать правильно. Второй – ставить эксперименты. Один – прилежный ученик. Второй – нарушитель спокойствия. Но выдержит ли их дружба испытание страстью к одной женщине? Это интригующая история о необычном любовном треугольнике и о том, что безумие ближе, чем кажется.

«Амбивалентность» – второй полный метр режиссёра Антона Бильжо, автора «сказочного фильма о реальной любви» «Рыба-мечта». В своей новой картине он делает акцент на контрасте неторопливых и энергетически наполненных эпизодов, острых диалогов и деталей-подсказок. Режиссёр управляет динамикой повествования, постоянно повышает градус напряжения и виртуозно погружает зрителя в атмосферу затягивающего безумия.

На кинофестивале «Окно в Европу-2018» в Выборге Антон Бильжо был удостоен за «Амбивалентность» диплома конкурса и приза имени Саввы Кулиша «За творческий поиск». Это специальная награда, названная по имени одного из организаторов первого фестиваля в 1993 году.

В главных ролях в фильме снялись Данил Стеклов, знакомый зрителю по драмам «Подбросы» (2018) и «Близкие» (2017), и Егор Морозов, звезда фильма «Время первых». Пётр (Данил Стеклов) – наглый бунтарь, играющий на барабанах в грайндкор-группе, талантливый, но несдержанный, и склонный, скорее, к экспериментам, чем к следованию установленным правилам. Стас (Егор Морозов) – домашний мальчик и прилежный ученик, искренне восхищающийся ярким и харизматичным приятелем.



