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На Гродненщине начали вязать бассейн реки Неман

22.03.2019 08:09 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси при поддержке Коалиция Чистая Балтика стартовала информационная кампания "Здоровые реки – здоровые мы – здоровое море" для школ Гродненской области, сообщили в Центре экологических решений Беларуси.

Международная инфокампания объединяет неравнодушных людей пяти стран бассейна Балтийского моря, от Беларуси в команде организаторов – Центр экологических решений.

"Цель информационной кампании – привлечь внимание местных жителей и представителей власти к проблеме загрязнения водных ресурсов, снижению уровня грунтовых вод, что произошло из-за бездумной мелиорации 60-70-х годов прошлого века", – прокомментировала специалист по устойчивому управлению ресурсами Центра экологических решений Наталья Поречина.

"Несмотря на то, что Беларусь не имеет прямого выхода к морю, три крупные реки несут свои воды в Балтику – Западная Двина, Нёман и Западный Буг. Получается, белорусы также причастны к глобальным морским проблемам", - добавила она.

На Гродненщине начали вязать бассейн реки Неман
В рамках кампании педагоги вместе с детьми будут выявлять изменения истоков рек и ручьев, инвентаризировать водные объекты своего района, исследовать качество воды в колодцах. Запланированы также образовательные мероприятия. Первое такое прошло 6 марта 2019 года на базе Гродненского центра творчества детей и молодежи: обучающий семинар для педагогов школ и внешкольных учреждений области и положил старт активностям.

Среди необычных акций, которые задумали организаторы, – создание вязанной реки. Школьникам и учителям предлагают создать "речной пояс" – большое вязаное полотно, которое будет символизировать реку Нёман со всеми притоками, находящимися на территории Гродненской области. Каждое учебное заведение (класс, кружок или отдельный человек) вяжет кусочек размером 20 на 20 сантиметров для общего полотнища и вышивает на нём название своего притока Нёмана (того, рядом с которым расположена школа).

" Потом все кусочки будут соединены вместе, и мы получим вязаную карту бассейна Нёмана, которая будет украшать Гродненский центр творчества детей и молодежи", – уточнила Наталья Поречина.

"Два куска от общего полотна будут торжественно переданы в дар партнёрам из Литвы и Калининградской области России во время международной экспедиции, которая пройдёт в мае 2019 года. Речная лента объединяет страны так же, как и Нёман объединяет людей, живущих на его берегах!", - отметила она.

 
 
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В Беларуси при поддержке Коалиция Чистая Балтика стартовала информационная кампания "Здоровые реки – здоровые мы – здоровое море" для школ Гродненской области,...
 
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