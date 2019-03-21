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Самый большой в мире подводный ресторан открылся в Норвегии
Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, сообщает Совет по туризму страны Visit Norway.
Ресторан расположен на глубине пять метров и рассчитан максимум на 100 гостей.
"Внешне Under напоминает скалу, растущую из моря. Из окон открывается вид на морское дно, который меняется в течение сезона и в зависимости от погоды. Кроме того, одна из стен ресторана полностью стеклянная. Посетители смогут увидеть различных рыб, морских ежей, крабов и даже тюленей", - сообщает Visit Norway.
Отмечается, что меню ресторана состоит из морепродуктов, а также "морских птиц и диких овец". По понедельник и воскресеньям ресторан не работает. Бронь столиков доступна на время с 18:00 до 20:00.
"Помимо рестораторов в Under будут работать морские биологи. Внешняя часть ресторана со временем обрастет мидиями, и он станет частью морской среды", - сообщает Visit Norway.
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Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, сообщает Совет по туризму страны Visit Norway. Ресторан...
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