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Самый большой в мире подводный ресторан открылся в Норвегии

22.03.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, сообщает Совет по туризму страны Visit Norway.

Ресторан расположен на глубине пять метров и рассчитан максимум на 100 гостей.

"Внешне Under напоминает скалу, растущую из моря. Из окон открывается вид на морское дно, который меняется в течение сезона и в зависимости от погоды. Кроме того, одна из стен ресторана полностью стеклянная. Посетители смогут увидеть различных рыб, морских ежей, крабов и даже тюленей", - сообщает Visit Norway.

Отмечается, что меню ресторана состоит из морепродуктов, а также "морских птиц и диких овец". По понедельник и воскресеньям ресторан не работает. Бронь столиков доступна на время с 18:00 до 20:00.

"Помимо рестораторов в Under будут работать морские биологи. Внешняя часть ресторана со временем обрастет мидиями, и он станет частью морской среды", - сообщает Visit Norway.

 
 
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Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, сообщает Совет по туризму страны Visit Norway. Ресторан...
 
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