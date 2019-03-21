Особые схемы ввода продуктов-аллергенов в рацион малышей не нужны

Не даете своему ребенку арахис или, например, клубнику, так как опасаетесь, что они могут спровоцировать аллергию? Американская академия педиатрии изучила большое количество исследований и пришла к выводу , что позднее введение в рацион "потенциально опасных" продуктов не является профилактикой пищевой аллергии.

Давать или не давать?

Нынешние рекомендации Академии опираются на исследование Learning Early About Peanut (LEAP). Согласно полученным результатам, у детей с высоким риском развития аллергии, которые употребляли потенциальный аллерген в возрасте от 4 до 6 месяцев, снизился риск развития этого пищевого расстройства. В отличие от детей, которые начали пробовать "опасный" продукт в 5 лет.



Дело в том, что в желудочно-кишечном тракте уникальный набор клеток иммунной системы, которые поглощают аллергенные белки и становятся толерантными к ним.

"Нет причин откладывать прием детьми продуктов, которые считаются аллергенами, таким как продукты из арахиса, яйца или рыбы. Эти продукты могут быть добавлены в рацион на ранней стадии, точно так же, как продукты, которые не являются общими аллергенами, такие как рис, фрукты или овощи", – отметил один из авторов доклада доктор Скотт Сичерер.

Ранее в 2000 году Академия рекомендовала не вводить коровье молоко в детский рацион до года, яйца – до двух лет, арахис, лесные орехи и рыбу – до трех лет.

Грудное вскармливание и иммунитет

В обновленном руководстве Академии также рассматривался вопрос о том, защищает ли грудное вскармливание от экземы, одышки, астмы и пищевой аллергии.

Оказалось, что исключительно грудное вскармливание в течение первых трех-четырех месяцев жизни действительно защищает от экземы. Грудное вскармливание продолжается после этого возраста, он будет способствовать защите от одышки в первые два года жизни, а от астмы в течение первых пяти лет и даже позже.

Также ученые не обнаружили доказательств правильности избегания аллергенных продуктов во время беременности и кормления грудью.

Авторы доклада говорят о том, что нет каких-то особых мер по защите от аллергии детей, находящихся в группе риска (детей, у которых кто-то из близких родственников аллергик).