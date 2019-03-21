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Особые схемы ввода продуктов-аллергенов в рацион малышей не нужны
Не даете своему ребенку арахис или, например, клубнику, так как опасаетесь, что они могут спровоцировать аллергию? Американская академия педиатрии изучила большое количество исследований и пришла к
Давать или не давать?
Нынешние рекомендации Академии опираются на
"Нет причин откладывать прием детьми продуктов, которые считаются аллергенами, таким как продукты из арахиса, яйца или рыбы. Эти продукты могут быть добавлены в рацион на ранней стадии, точно так же, как продукты, которые не являются общими аллергенами, такие как рис, фрукты или овощи", –
Ранее в 2000 году Академия рекомендовала не вводить коровье молоко в детский рацион до года, яйца – до двух лет, арахис, лесные орехи и рыбу – до трех лет.
Грудное вскармливание и иммунитет
В обновленном руководстве Академии также
Оказалось, что исключительно грудное вскармливание в течение первых трех-четырех месяцев жизни действительно защищает от экземы. Грудное вскармливание продолжается после этого возраста, он будет способствовать защите от одышки в первые два года жизни, а от астмы в течение первых пяти лет и даже позже.
Также ученые не обнаружили доказательств правильности избегания аллергенных продуктов во время беременности и кормления грудью.
Авторы доклада говорят о том, что нет каких-то особых мер по защите от аллергии детей, находящихся в группе риска (детей, у которых кто-то из близких родственников аллергик).
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Не даете своему ребенку арахис или, например, клубнику, так как опасаетесь, что они могут спровоцировать аллергию? Американская академия педиатрии изучила большое...
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