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Северокорейские СМИ подталкивают Сеул играть более активную роль в нормализации межкорейских отношений

22.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Пропагандистский сайт КНДР Meari обвинил Южную Корею в неспособности осуществлять соглашения, достигнутые между Ким Чен Ыном и Му Чжэ Ином, без оглядки на США.

"Власти Южной Кореи говорят о выполнении межкорейских соглашений, но на самом деле они смотрят на реакцию Соединенных Штатов, не предпринимая никаких практических шагов по фундаментальному улучшению отношений между Севером и Югом", - говорится в статье, опубликованной на сайте.

""Какую" посредническую " или "содействующую" роль могут играть южнокорейские власти, когда они ничего не могут сделать без одобрения и руководства со стороны США?" - следует из публикации.

Тем не менее, СМИ воздержалось от прямой критики США, что свидетельствует о намерении КНДР продолжить диалог с Вашингтоном.

Переговоры о денуклеаризации зашли в тупик после того, как президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения во время своей второй встречи в Ханое в прошлом месяце.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын скоро решит, продолжать ли переговоры с США и сохранить ли свой мораторий на ядерные и ракетные испытания.

В свою очередь, министерство по делам объединения двух Корей ранее заявляло, что правительство Южной Кореи предпримет подготовительные шаги для экономического сотрудничества между двумя Кореями. В частности, рассматривается возможность открытия индустриального комплекса Кэсон и возобновление туров на гору Кумган.

Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее отмечал, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером.

 
 
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Пропагандистский сайт КНДР Meari обвинил Южную Корею в неспособности осуществлять соглашения, достигнутые между Ким Чен Ыном и Му Чжэ Ином, без оглядки на США.
 
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