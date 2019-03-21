«Надоело слушать нытье своего парня». Студентка - о том, почему девушки стали сильнее

LADY.TUT.BY продолжает публиковать мнения девушек. Наша колумнистка Алеся Курейчик, студентка БГУКИ, рассуждает, почему парни стали такими «амёбами» и в чем тут может быть причина.



Фото из личного архива автора

«Суть не в том, что парни обленились»

Эта история приключилась с моей знакомой, когда она была на выпускном курсе университета. Весь год она была завалена делами: учеба, работа, стажировка, написание диплома. Помимо стандартной студенческой рутины на нее наваливалась еще и бытовуха: поиск съемной квартиры, стирка, уборка…

Как-то раз она мне с грустью пожаловалась, что ей надоело слушать постоянное нытье от своего парня. Ее молодой человек тоже выпускался из университета и работал. Только каждый день он жаловался ей на свою жизнь. Моя знакомая пыталась всеми силами помочь своей второй половинке, но любые ее попытки проваливались. Она искренне не понимала, почему ей удается совмещать несколько дел одновременно и чувствовать себя нормально, а ее парню нет.

Выслушав длинную тираду на тему «почему я кручусь как белка в колесе, а ему лень даже на работу сходить», я задумалась. Действительно: заметно, что студенты стали более рассеянными, уставшими или, я бы сказала, выгоревшими. В принципе, можно сразу же заявить: «Закончились „настоящие“ мужчины », — зло топнуть ножкой и уйти смотреть очередной фильм с Томом Харди. Но здравый смысл подсказывал мне, что ключ проблемы не в том, что парни обленились.

«Задач на человека стало больше»

Чтобы разобраться в этой ситуации, заглянем на 30−40 лет назад. В прошлом веке, несмотря на весь технический прорыв, процесс работы был построен так: есть задача — надо ее решить. По сути, все профессии были однозадачными. Плюс различных отвлекающих факторов было гораздо меньше: смартфоны как минимум еще не изобрели.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всё стало меняться, когда начался компьютерный бум. Небольшая пластмассовая коробка с железом внутри стала делать сразу несколько операций. Вскоре появились мобильные телефоны, которые очень быстро прошли путь от переносной звонилки до многофункционального устройства. Вместе с этим менялась и наша работа. Появились новые профессии. Теперь задач на одного человека стало больше. Сейчас для того, чтобы быть востребованным специалистом, надо иметь огромное количество навыков и знаний из самых разных сфер.

Даже ученые в 2016 году уже подтвердили : когда необходимо переключить внимание с одной задачи на другую, мозг женщин «спокойнее» это воспринимает и затрачивает намного меньше энергии, чем мужской. Оказалось, что мужчинам, чтобы успешно переключаться с одной задачи на другую, требуется задействовать дополнительные ресурсы мозга. Получается, многозадачность — это суперскилл женщин. Для одного пола правила игры на работе и учебе усложнились из-за развития технологий. Вот почему у молодых парней происходит выгорание и рассеянность: похоже, работа над несколькими проектами стала выматывать парней больше, чем девушек.



Фото: vk.com/temur0k

Хм, кажется, заложенная природой многозадачность стала эдаким тузом в рукаве женщин. Ведь для нас выполнение нескольких дел одновременно — это не стрессовая ситуация, а рядовая.

Ну и что?

Видимо, если вам кажется, что ваш любимый стал более рассеянным, то, может, стоит проанализировать ситуацию, найти причину и помочь с ней справиться? Я говорю о том, что простых слов поддержки и сочувствующего взгляда, скорей всего, окажется мало. Возможно, вам вместе придется проштудировать парочку систем планирования времени и найти ту, с которой парню будет удобно работать. А может быть, вам придется уговорить его сходить к специалисту, чтобы разобраться со всем тем хаосом, который творится у него в голове.

В конце концов, мы все обычные люди, на которых изменения в социуме непременно сказываются. Нам надо время для принятия этих изменений. В таких ситуациях близкие люди должны поддерживать и помогать, а не зло топать ножками. Хотя фильм с Харди все равно можно посмотреть.