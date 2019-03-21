Теперь и у Porsche есть купеобразный «паркетник». Он доступен к заказу и в Беларуси

Случилось то, что должно было случиться — в Porsche наконец-то дозрели до конкурента BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. Рецепт его приготовления прост до безобразия — делаем более покатыми задние стойки, занижаем крышу, добавляем «штрихи к портрету» и вуаля, готов Cayenne Coupe !





Впрочем, благодаря купеобразному профилю новинка Porsche смотрится динамичнее и эффектнее исходного Cayenne . В длину купейная версия к тому же оказывается немного крупнее стандартного кроссовера (4931 мм против 4918 мм), высота уменьшилась на 2 см, а чтобы рослым седокам на втором ряду хватило места над головой, сиденья установлены на 3 см ниже по сравнению с обычным Cayenne. Из прочих отличительных особенностей Cayenne Coupe — измененная форма задних дверей и перебравшаяся с багажной двери на бампер площадка под номерной знак.





Объем багажника у Coupe по сравнению с базовым Cayenne заметно «усох». С поднятыми задними сиденьями речь идет о 625 л (то есть на 145 л меньше), со сложенными — 1540 л («минус» 170 л). У версии Cayenne Turbo Coupe «трюм» еще скромнее из-за сабвуфера «в базе» — 600 и 1510 л соответственно.





Стандартное оснащение Cayenne Coupe включает адаптивную подвеску PASM, пакет Sport Chrono и стеклянную панорамную крышу площадью 2,16 м2, которую при желании можно заменить на облегченную углепластиковую — она является частью опционального спорт-пакета, включающего также тканевую обивку центральных частей сидений с клетчатым рисунком, карбоновый декор и 22-дюймовые колесные диски вместо стандартных 20-дюймовых.





К моменту рыночного дебюта Cayenne Coupe будет доступен с двумя двигателями на выбор. Это трехлитровая турбо-«шестерка», развивающая 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента и битурбо-V8 объемом 4 л с 550 силами и 770 Нм у Cayenne Turbo Coupe. Топ-версия на размен первой «сотни» тратит по паспорту 3,9 секунды (без малого на 2 секунды быстрее базового Cayenne Coupe), максимальная скорость — 286 км/ч против 243 км/ч у шестицилиндровой версии. В трансмиссии машин — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.





Выпуск Cayenne Coupe налажен на том же предприятии в Лейпциге, где производится и обычный Cayenne. Новинка уже доступна к заказу и в нашей стране — цены начинаются от 80 600 евро. Модификация Turbo обойдется минимум в 151 300 евро.