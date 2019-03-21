Этанол в крови — табу для водителя

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Согласно статистике, тяжесть последствий ДТП, совершенных пьяными водителями, как правило, значительно выше, чем трезвыми. В них в полтора раза чаще у пострадавших фиксируется смерть и тяжкие увечья. Механизм этих происшествий примитивен и груб. Наезды, столкновения, опрокидывания происходят на любых участках улиц и дорог, опьяненные алкоголем водители настигают своих жертв в самый неожиданный момент.

Согласно Правилам дорожного движения, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также передачу управления ТС лицу в таком состоянии, налагается штраф в размере от 1275 до 2550 рублей, с лишением водительских прав сроком на 3 года. Кроме того, помните, что за повторное управление ТС в состоянии алкогольного опьянения в течение года предусматривается уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и внимательными. Недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. Человек, позволяющий себе такую вольность, потенциально опасен для окружающих. Под колесами нетрезвых водителей из года в год гибнут сотни детей и взрослых. Каждая такая смерть — страшное горе для близких и родных погибшего человека. Постоянно помните о той ответственности, которая ложится на вас, когда вы управляете автомобилем.

Будьте дисциплинированными, не рискуйте своей безопасностью и безопасностью других людей.

В рамках профилактической акции «Трезвый водитель» на территории района задержано 6 граждан, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Все они — жители Несвижского района.

Так, например, житель д. Рудавка, 1987 г.р., был задержан 9 марта в 6.30 утра на улице Студеной с признаками алкогольного опьянения. Как объяснил сам водитель, накануне вечером он употреблял пиво и самогон, а утром сел за руль авто, направляясь к родственнику, чтобы оказать ему помощь по хозяйству. Сотрудники ГАИ отстранили его от управления транспортным средством. От процедуры освидетельствования мужчина отказался, тем самым автоматически подтвердил свою виновность и, согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь, понес наказание.

Медики утверждают: алкоголь, даже в самых маленьких и слабых дозах, действует непосредственно на мозг. Он ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки, изменение рельефа, дистанцию до объекта. А это на дорогах особенно опасно. У выпивших значительно увеличивается время зрительной реакции. У водителей с малым стажем управления время реакции увеличивается на секунды. Это мешает адекватно среагировать при возникновении экстренной ситуации. Также алкоголь ухудшает световосприятие и негативно сказывается на безопасности вождения в темное время суток. Спиртные напитки вызывают усталость, неблагоприятно влияют на координацию движений. Кроме того, у нетрезвого водителя проявляется эффект растормаживания, исчезает чувство самосохранения, он становится вспыльчивым, не замечает опасности и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, знаков и дорожной разметки, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Даже пропущенные накануне рюмки алкоголя негативно сказываются на скорости реакции водителя. Поэтому, уважаемые автолюбители, будьте дисциплинированными и ответственными. Если вы выпили даже совсем немного — воздержитесь от управления автомобилем. Этим вы обеспечите собственную безопасность и безопасность своих близких.

Аналогичная ситуация «приключилась» с жителем пос. Альба, 1993 г.р., которого правоохранители задержали 8 марта, около 23.00. За руль личного авто он сел после того, как с 7 до 9 вечера выпил 0,5 литра водки (из объяснений гражданина).

10 марта, в 9.30 утра государственные автоинспекторы на одной из сельских улиц задержали мужчину 1954 г.р. Житель д. Малево управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения (алкотест показал 0,7 промилле). Гражданин накануне вечером употреблял спиртное, а утром сел за руль…

Аналогично «встретил весну» житель д. Крутой Берег, 1957 г.р. Задержан он был на автодороге Завитая — Снов 11 марта в 7.20 утра за рулем мотоблока.

В этот же день в поле зрения сотрудников ГАИ попал житель аг. Высокая Липа, 1978 г.р. Задержан он был в 8.30 утра в агрогородке Снов в то время, когда управлял автомобилем «Фольксваген». Алкотест показал 0,75 промилле. Иначе быть и не могло, как пояснил мужчина, перед выездом он употребил около 500 грамм вина.

Также 11 марта в 16.00 на улице Ленинской в райцентре в состоянии алкогольного опьянения был задержан житель Несвижа, 1983 г.р. Водитель совершил ДТП, во время которого механические повреждения получило еще одно транспортное средство, принадлежащее жителю райцентра.

Цифра алкотеста ужасает — 1,8 промилле…

Управлять авто было не просто нельзя, этот показатель опасен для жизни. При таком опьянении человек теряет ясное сознание. До предела нарушается зрение, искажается ориентация. И даже страшно подумать, что на пути такого водителя мог оказаться не автомобиль, а пешеход…

Всего с начала 2019 года задержан 21 водитель, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 7 женщин от 25 лет и старше.

Подготовила

Инна ВАСИЛЕВИЧ.