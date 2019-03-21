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Состоятся «прямые телефонные линии»

22.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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23 марта, с 9.00 до 12.00,  «прямую телефонную линию» по  телефону 8-017-500-41-60 проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.

 

29 марта, с 9.00 до 10.00, по тел. 8-01770-2-54-78 состоится «прямая телефонная линия» с председателем суда Несвижского района Олегом Викторовичем ЛОГАЧЁВЫМ.

 

27 марта ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» с 10.00 до 11.00 проведет «прямую телефонную линию» о порядке и условиях оказания социальных услуг отделением обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. На ваши вопросы ответит директор центра Наталья Геннадьевна КОРСАК по телефону 2-54-92.

 

27 марта, с 9.00 до 12.00, по тел. 5-12-84 «прямую телефонную линию» проведет военный комиссар Несвижского и Копыльского районов Андрей Викторович МОРОЗОВ.
«Горячие линии» будут организованы: с заместителем военного комиссара — начальником мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов: 19 апреля, 17 мая, 21 июня — с 14.00 до 17.00, по тел. 5-91-53; с начальником группы призыва на военную службу военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов: 8 апреля, 13 мая, 10 июня — с 14.00 до 17.00, по тел. 5-15-74.

 

Во вторник, 26 марта, с 9.00 до 11.00, по телефону 2-04-15 начальник отдела принудительного исполнения Несвижского района НОВИК Екатерина Александровна проведет «прямую телефонную линию» по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, а также вопросам взыскания алиментов.

 


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23 марта, с 9.00 до 12.00,  «прямую телефонную линию» по  телефону 8-017-500-41-60 проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна
 
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