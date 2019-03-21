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Весенние каникулы — проведи время с пользой!

22.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В учреждениях образования Несвиж-ского района в период с 25 по 31 марта  пройдут весенние каникулы.

Традиционно предусмотрена работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием учащихся. 280 ребят оздоровятся в лагерях на базе ГУО «Средняя школа №1 г. Несвижа», ГУО «Несвижская гимназия», ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа», ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Городея», ГУО «Средняя школа №2 г.п. Городея», ГУО «Карцевичская средняя школа», ГУО «Грицкевичский УПК д/с-СШ», ГУО «Оношковский УПК д/с-СШ», ГУО «Погорельцевская средняя школа».

Специалистами центра детского творчества будет организована образовательно-игровая программа «Весенняя капель» и передвижная творческая мастерская «Талантоха» во всех оздоровительных лагерях.

В рамках межведомственного взаимодействия запланированы мероприятия с учащимися по пропаганде Правил дорожного движения и формированию безопасной жизнедеятельности. Так, 26 марта по адресу: г. Несвиж, ул. Партизанская, 18, пройдет дворовая акция «Безопасные каникулы» совместно с РОЧС; 28 марта во дворах домов по ул. Молодежной, 2Г, состоится совместная с ГАИ акция «Весенний старт»; 28 марта пройдет традиционный городской турнир по мини-футболу среди школьников и сотрудников РОВД.

У учащихся будет возможность проявить свои знания в учебной деятельности: с 26 по 29 марта пройдет III этап репетиционного тестирования, с 26 по 27 марта — малая районная олимпиада; с 25 по 31 марта учащиеся района примут участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Весенние каникулы будут насыщены спортивными мероприятиями: 26 марта пройдет открытый турнир ДЮСШ Несвижского райисполкома по стритболу среди юношей и девушек 2007 — 2008 г.р.; 27 марта — открытое первенство ДЮСШ по плаванию среди юношей и девушек 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.; с 27 по 29 марта учащиеся ДЮСШ примут участие в республиканском турнире по волейболу среди девушек 2007—2008 г.р.; для школьников городских учреждений 30 марта пройдет городская спортландия «Папа, мама, я — спортивная семья».

Самые творческие и активные ребята смогут принять участие в районных творческих конкурсах: День творчества и соревнований учащихся 1 — 4 классов: конкурс «Оригами» (26 марта), районный конкурс «Добрые дороги детства» (27 марта), районный смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества «Созвездие талантов» (30 марта).

Учащиеся ГУО «Средняя школа № 3            г. Несвижа» 29 марта примут участие в областной олимпиаде по Правилам дорожного движения, которая состоится в                      г. Столбцы.

В ГУО «Несвижская гимназия» пройдет областное заседание Школы актива учащихся Минской области «Лидер».

Активно будет организована работа учреждений образования по проведению мероприятий в рамках 75-летия годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Спланированы трудовые операции по благоустройству школьной территории, воинских захоронений, оказанию шефской помощи ветеранам и одиноким пожилым гражданам.

Анна БОГДАН,

заведующий сектором социальной и воспитательной работы

управления по образованию,

спорту и туризму.

 


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В учреждениях образования Несвиж-ского района в период с 25 по 31 марта  пройдут весенние каникулы. Традиционно предусмотрена работа оздоровительных лагерей
 
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