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«Мы стали жертвой грубой ошибки». Криушенко - о разгроме от Нидерландов

22.03.2019 09:18 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итог разгромно проигранного в Роттердаме матча против Нидерландов на старте квалификации Евро-2020, сообщает пресс-служба АБФФ.


Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Поздравляю соперника с победой. Соперник играл лучше, быстрее, как в движении, так и в мысли. Мы пытались обороняться плотно и компактно. Временами нам это удавалось неплохо. Допустили невынужденные ошибки: и первый гол, и пенальти. Моменты, которые мы не должны допускать. Облегчили сопернику задачу, вселили в него уверенность в свои силы, особенно первым голом. Немножко это сломало план на игру. Команда хозяев победила заслуженно.

— Почему так поздно произошла первая замена?

— Почему поздно? На 60-й минуте освежил нападающего, выпустив нового. Фланги сильно не выпадали, просто Ковалев почувствовал спазм. Последняя замена — хотелось оказать давление, учитывая, что соперник играет в меньшинстве. Пока оделся, размялся и вышел на оставшееся время.

— Что случилось на первой минуте?

— Я бы не стал это относить к недонастрою или расслабленности. Я в раздевалке сказал, что это ошибка первого класса — отдать передачу вратарю в середину. Такое бывает, к сожалению. Футбол строится на ошибках. Что делать — к сожалению, сегодня мы стали жертвой грубой ошибки.

— Голландцы вас чем-то удивили?

— Они играли, как мы и предполагали. С контролем мяча, с давлением через фланги и доставкой мяча в штрафную. Мы к этому готовились. К сожалению, первый гол, необязательный пенальти, четвертый гол — когда по нашим воротам нанесли подряд 3 удара и никто не помог вратарю — это моменты, которых быть не должно.

— Вы довольны действиями Горбунова?

— Вины его в пропущенных мячах нет. Понятно, четыре пропустил вроде бы, но ругать его не за что.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итог разгромно проигранного в Роттердаме матча против Нидерландов на старте квалификации Евро-2020.
 
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