ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин избил незнакомца на набережной

22.03.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Минчанин избил незнакомца на набережной
Фото из открытых источников

Правоохранители задержали нападавшего по горячим следам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник в компании друзей распивал пиво на набережной Свислочи. 

Парень, увидев на скамейке двоих человек, предположил, что это девушки, и подошёл познакомиться. Когда понял, что на скамейке сидят парень с девушкой, сам спровоцировал словесный конфликт, который перерос в драку, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

24-летний минчанин получил несколько ударов в голову. Ему повредили слуховой аппарат и причинили телесные повреждения. 

За совершение деяний, предусмотренных ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хулиганство»), грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Минчанин избил незнакомца на набережной
В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою
Подробнее
  

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию позвонил 25-летний житель столицы, который рассказал, что возле д. 32 по ул. Полевой его избил неизвестный.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит Беларусь на карте госдолга стран мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика