Минчанин избил незнакомца на набережной

Правоохранители задержали нападавшего по горячим следам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник в компании друзей распивал пиво на набережной Свислочи.

Парень, увидев на скамейке двоих человек, предположил, что это девушки, и подошёл познакомиться. Когда понял, что на скамейке сидят парень с девушкой, сам спровоцировал словесный конфликт, который перерос в драку, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

24-летний минчанин получил несколько ударов в голову. Ему повредили слуховой аппарат и причинили телесные повреждения.