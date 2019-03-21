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Как выглядит Беларусь на карте госдолга стран мира
Отыскать Беларусь на карте госдолга стран мира нелегко. Но она там есть и обозначена красным цветом.
Ресурс howmuch.net визуализировал состояние государственного долга во всем мире. Для этого были использованы последние данные МВФ (за октябрь 2018 г.).
На карте представлено соотношение долга к ВВП между странами. При этом государства с большими соотношениями кажутся большими, более красными и ближе к центру изображения. Страны с наиболее значительными долговыми проблемами помещены в центр, позволяя увидеть, какие из них с большой вероятностью будут иметь существенные проблемы в перспективе.
Соотношение госдолга Беларуси к ВВП на карте обозначено 53%. Между тем в Финансовой программе бюджета Беларуси на 2019-2021 годы предел для госдолга обозначен на уровне 45% к ВВП.
Страны с самым большим соотношением долга к ВВП
1. Япония — 238%
2. Греция — 182%
3. Барбадос — 157%
4. Ливан — 147%
5. Италия — 132%
6. Эритрея — 131%
7. Республика Конго — 131%
8. Кабо-Верде — 126%
9. Португалия — 126%
10. Судан — 122%
11. Сингапур — 111%
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Отыскать Беларусь на карте госдолга стран мира нелегко. Но она там есть и обозначена красным цветом.
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