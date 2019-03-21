Как выглядит Беларусь на карте госдолга стран мира

Ресурс howmuch.net визуализировал состояние государственного долга во всем мире. Для этого были использованы последние данные МВФ (за октябрь 2018 г.).













На карте представлено соотношение долга к ВВП между странами. При этом государства с большими соотношениями кажутся большими, более красными и ближе к центру изображения. Страны с наиболее значительными долговыми проблемами помещены в центр, позволяя увидеть, какие из них с большой вероятностью будут иметь существенные проблемы в перспективе.





Соотношение госдолга Беларуси к ВВП на карте обозначено 53%. Между тем в Финансовой программе бюджета Беларуси на 2019-2021 годы предел для госдолга обозначен на уровне 45% к ВВП.









Страны с самым большим соотношением долга к ВВП





1. Япония — 238%





2. Греция — 182%





3. Барбадос — 157%





4. Ливан — 147%





5. Италия — 132%





6. Эритрея — 131%





7. Республика Конго — 131%





8. Кабо-Верде — 126%





9. Португалия — 126%





10. Судан — 122%





11. Сингапур — 111%