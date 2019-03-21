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Стоит ли белорусам опасаться роста курса валют и инфляции?

22.03.2019 09:04 — Разное | Партизан  
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Нацбанк перестанет вмешиваться в формирование курса и по-новому посмотрит на инфляцию. Что это значит для держателей иностранной валюты и обывателей — об этом аналитик компании Альпари Вадим Иосуб.

Стоит ли белорусам опасаться роста курса валют и инфляции?
В ближайшие 2-3 года Нацбанк планирует отказаться от монетарного таргетирования и полностью перейти на популярный режим монетарной политики среди экономически успешных стран − инфляционное таргетирование, пишет "Завтра твоей страны".

Цены не подпрыгнут


Нацбанк уже несколько лет прокладывает путь к новому режиму монетарной политики, стараясь уменьшить вмешательство в формирование курса валют, как  Минску рекомендовал Международный валютный фонд.

— Сам по себе переход от монетарного таргетирования к инфляционному не означает, что рубль будет крепче или слабей по отношению к другим валютам, как и не гарантирует роста или падения инфляции, — объясняет Вадим Иосуб.

Он подчеркивает: смысл инфляционного таргетирования в том, что главной и единственной целью Нацбанка выступает удержание умеренного уровня инфляции. Все остальные меры денежно-кредитной политики, которые теоретически может осуществлять Нацбанк, работают на поддержание этой цели.

Инфляция не должна будет превышать намеченный Нацбанком уровень, а он будет принимать меры, чтобы цены оставались стабильными.

Корзина валют будет складываться по законам рынка


Укрепление или ослабевание белорусского рубля в целом зависит от соотношения спроса и предложения. Но если рубль укрепляется или падает по отношению к валютной корзине на значительную величину, Нацбанк вмешивается в ход торгов, чтобы избежать сильных колебаний в конкретный день.

— Если белорусский рубль падает, Нацбанк покупает его за валюту, если же укрепляется − то за валюту продает. Недавно сообщалось, что объем этих интервенций будет уменьшен с 10 миллионов долларов до 5 миллионов, — отмечает Вадим Иосуб.

Этот путь приведет к полному отказу от вмешательства Нацбанка в формирование курса валют. Когда это случится, в отдельные дни на валютном рынке может быть бóльшая волатильность.

— Это не означает, что рубль будет падать по отношению к корзине валют быстрей, чем сейчас. Скачки возможны в обе стороны: в один день рубль может вырасти на 1-3%, а в другой день — на эти же проценты упасть, — поясняет экономист.


Готова ли экономика?


Одним из главных условий перехода к инфляционному таргетированию эксперт называет девалютизацию экономики.

Экономическим властям предстоит уменьшить долю иностранной валюты в банковских вкладах, по возможности снизить долю валюты в кредитах предприятиям и полностью исключить использование валюты и привязку к ней в любых видах отношений внутри страны. То есть прийти к тому, чтобы валюта осталась только в экспортно-импортных операциях, отмечает Вадим Иосуб.

Успех девалютизации будет сильно зависеть также от уровня доверия населения и бизнеса к национальной валюте.

— Нацбанк как раз над этим работает и ему предстоит осуществить эти меры до начала перехода к режиму инфляционного таргетирования, — подчеркивает эксперт.

С точки зрения валютного рынка важно было бы решить такой вопрос, как умение отдельных крупных предприятий правильно работать на валютном рынке, добавляет экономист. Сейчас скачки на валютном рынке в отдельные дни происходят из-за действий отдельных предприятий.

— Например, у предприятия выручка в рублях, а в конце месяца ему надо гасить валютный кредит. По идее финансисты предприятия, зная, что им понадобится иностранная валюта, могли бы в каждый день месяца понемногу ее покупать. Но наши предприятия об этом не заботятся и скупают весь размер нужной валюты за день до выплаты по кредиту, — объясняет эксперт.

В итоге покупка одним предприятием десятка миллионов долларов, с учетом того, что среднедневной оборот биржевого рынка по всем валютам достигает 25-30 миллионов долларов, приводит к резкому скачку курса валют.

Когда курсы валют будут полностью формироваться по рыночным правилам, такое поведение компаний будет влиять на них еще больше. 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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