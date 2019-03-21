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Леонид Заико: За игры правительства с нефтепродуктами расплачиваются белорусы

22.03.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Мартовское повышение акцизов от 9 до 29% в зависимости от вида топлива может быть попыткой властей переложить потери от российского налогового маневра на плечи населения. Соответствующий указ вступил в силу с 20 марта.

Ждать ли белорусам резкого повышения цен на топливо?

– Конечно, будут расти цены, – отмечает экономист Леонид Заико в комментарии «Салiдарнасцi». – И при нынешних темпах роста экономики, нашим автомобилистам можно только пожелать счастья и здоровья.

У нас правительство играло в разные игры с нефтепродуктами: покупало дешевле, продавало дороже… И наигралось. А расплачиваться теперь всем белорусам.

Во Франции есть один политический деятель, который решил поднять цены на бензин. А потом появились ребята в желтых жилетах. Если у нас так пойдет и дальше, то я бы предложил внести изменения в ПДД – и отменить правило обязательно иметь эти элементы в каждом автомобиле. На всякий случай.

По мнению автомобильного эксперта Дмитрия Новицкого, вероятнее всего, акцизы «лягут не на плечи заводов, а, скорее всего, население будет это оплачивать».

– Повышение цен на топливо будет. Уже сейчас нужно готовиться к серьезному повышению цен, которое произойдет если не до конца года, то к середине 2020-го. Лично для меня это очевидно. Причем, это произойдет в любой ситуации и при любой цене на нефть. Как минимум, 2 рубля за литр мы будем платить в среднесрочной перспективе.

 
 
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Мартовское повышение акцизов от 9 до 29% в зависимости от вида топлива может быть попыткой властей переложить потери от российского налогового маневра на плечи...
 
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