Леонид Заико: За игры правительства с нефтепродуктами расплачиваются белорусы

Ждать ли белорусам резкого повышения цен на топливо?





Леонид Заико в комментарии «Салiдарнасцi». – И при нынешних темпах роста экономики, нашим автомобилистам можно только пожелать счастья и здоровья. – Конечно, будут расти цены, – отмечает экономиств комментарии– И при нынешних темпах роста экономики, нашим автомобилистам можно только пожелать счастья и здоровья.





У нас правительство играло в разные игры с нефтепродуктами: покупало дешевле, продавало дороже… И наигралось. А расплачиваться теперь всем белорусам.





Во Франции есть один политический деятель, который решил поднять цены на бензин. А потом появились ребята в желтых жилетах. Если у нас так пойдет и дальше, то я бы предложил внести изменения в ПДД – и отменить правило обязательно иметь эти элементы в каждом автомобиле. На всякий случай.





По мнению автомобильного эксперта Дмитрия Новицкого, вероятнее всего, акцизы «лягут не на плечи заводов, а, скорее всего, население будет это оплачивать».





– Повышение цен на топливо будет. Уже сейчас нужно готовиться к серьезному повышению цен, которое произойдет если не до конца года, то к середине 2020-го. Лично для меня это очевидно. Причем, это произойдет в любой ситуации и при любой цене на нефть. Как минимум, 2 рубля за литр мы будем платить в среднесрочной перспективе.