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Леонид Заико: За игры правительства с нефтепродуктами расплачиваются белорусы
Мартовское повышение акцизов от 9 до 29% в зависимости от вида топлива может быть попыткой властей переложить потери от российского налогового маневра на плечи населения. Соответствующий указ вступил в силу с 20 марта.
Ждать ли белорусам резкого повышения цен на топливо?
– Конечно, будут расти цены, – отмечает экономист Леонид Заико в комментарии
У нас правительство играло в разные игры с нефтепродуктами: покупало дешевле, продавало дороже… И наигралось. А расплачиваться теперь всем белорусам.
Во Франции есть один политический деятель, который решил поднять цены на бензин. А потом появились ребята в желтых жилетах. Если у нас так пойдет и дальше, то я бы предложил внести изменения в ПДД – и отменить правило обязательно иметь эти элементы в каждом автомобиле. На всякий случай.
По мнению автомобильного эксперта Дмитрия Новицкого, вероятнее всего, акцизы «лягут не на плечи заводов, а, скорее всего, население будет это оплачивать».
– Повышение цен на топливо будет. Уже сейчас нужно готовиться к серьезному повышению цен, которое произойдет если не до конца года, то к середине 2020-го. Лично для меня это очевидно. Причем, это произойдет в любой ситуации и при любой цене на нефть. Как минимум, 2 рубля за литр мы будем платить в среднесрочной перспективе.
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Мартовское повышение акцизов от 9 до 29% в зависимости от вида топлива может быть попыткой властей переложить потери от российского налогового маневра на плечи...
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