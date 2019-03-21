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Футбол. "Астана" сохранит название, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан

22.03.2019 08:47 — Разное | Партизан  
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Футбольный клуб "Астана", за который выступает белорус Иван Маевский, не получит нового названия, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. Об этом заявил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

Все ключевые объекты города — "Астана-Опера", "Астана-Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" — не будут менять наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана". К примеру, международный финансовый центр, авиакомпания "Эйр Астана", велокоманда "Астана", спортивная команда "стана-Арланс". Все это сохранит прежние названия. 

Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана". И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — "Нурсултан", — передает слова Абаева championat.com со ссылкой на передачу "Открытый диалог".


 
 
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Футбольный клуб "Астана", за который выступает белорус Иван Маевский, не получит нового названия, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. Об...
 
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