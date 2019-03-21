|
Футбол. "Астана" сохранит название, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан
Футбольный клуб "Астана", за который выступает белорус Иван Маевский, не получит нового названия, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. Об этом заявил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.
Все ключевые объекты города — "Астана-Опера", "Астана-Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" — не будут менять наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана". К примеру, международный финансовый центр, авиакомпания "Эйр Астана", велокоманда "Астана", спортивная команда "стана-Арланс". Все это сохранит прежние названия.
Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана". И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — "Нурсултан", — передает слова Абаева
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб "Астана", за который выступает белорус Иван Маевский, не получит нового названия, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)