Все ключевые объекты города — "Астана-Опера", "Астана-Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" — не будут менять наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана". К примеру, международный финансовый центр, авиакомпания "Эйр Астана", велокоманда "Астана", спортивная команда "стана-Арланс". Все это сохранит прежние названия.





championat.com со ссылкой на передачу "Открытый диалог". Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана". И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — "Нурсултан", — передает слова Абаевасо ссылкой на передачу "Открытый диалог".



