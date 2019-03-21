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В Финляндии заподозрили телефоны Nokia в передаче данных в Китай

22.03.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Омбудсмен по защите данных в Финляндии Рейо Аарнио заявил, что проведет расследование возможного нарушения правил безопасности данных после сообщений о том, что телефоны под брендом Nokia передали персональную информацию в Китай. Об этом сообщает Reuters.

Мобильные телефоны под брендом Nokia разрабатываются по лицензии финской компании HMD Global. Компания заявила, что никакие личные данные не передавались третьим лицам, хотя и признала, что произошел сбой программного обеспечения для обработки данных в одной из партий телефонов.

Норвежская общественная телекомпания NRK сообщила 21 марта, что персональные данные передавались на сервер в Китае. NRK получила такую информацию от пользователя Nokia 7 Plus, который заподозрил, что его телефон часто связывался с определенным сервером, отправляя пакеты данных в незашифрованном формате.

NRK провели собственное расследование и обнаружили, что одно из приложений Nokia 7 Plus, действительно передавало данные на сервер в Китае. "Вполне вероятно, что это приложение предназначено для китайского рынка, но оно было случайно распространено на телефоны Nokia 7 Plus за пределами Китая", - отмечают в компании. Но в HMD Global не отвечали на многократные запросы NRK.


Из HMD Global в электронном письме Reuters подтвердили, "что никакая личная информация не была передана третьим лицам", добавив, что произошел "сбой программного обеспечения в партии одной из моделей устройства". В HMD утверждают, что ошибка была исправлена ​​в феврале и что почти все затронутые устройства переустановили обновленное ПО.


 
 
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Омбудсмен по защите данных в Финляндии Рейо Аарнио заявил, что проведет расследование возможного нарушения правил безопасности данных после сообщений о том, что...
 
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