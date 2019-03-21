В Финляндии заподозрили телефоны Nokia в передаче данных в Китай

Мобильные телефоны под брендом Nokia разрабатываются по лицензии финской компании HMD Global. Компания заявила, что никакие личные данные не передавались третьим лицам, хотя и признала, что произошел сбой программного обеспечения для обработки данных в одной из партий телефонов.





Норвежская общественная телекомпания NRK сообщила 21 марта, что персональные данные передавались на сервер в Китае. NRK получила такую информацию от пользователя Nokia 7 Plus, который заподозрил, что его телефон часто связывался с определенным сервером, отправляя пакеты данных в незашифрованном формате.





NRK провели собственное расследование и обнаружили, что одно из приложений Nokia 7 Plus, действительно передавало данные на сервер в Китае. "Вполне вероятно, что это приложение предназначено для китайского рынка, но оно было случайно распространено на телефоны Nokia 7 Plus за пределами Китая", - отмечают в компании. Но в HMD Global не отвечали на многократные запросы NRK.









Из HMD Global в электронном письме Reuters подтвердили, "что никакая личная информация не была передана третьим лицам", добавив, что произошел "сбой программного обеспечения в партии одной из моделей устройства". В HMD утверждают, что ошибка была исправлена ​​в феврале и что почти все затронутые устройства переустановили обновленное ПО.



