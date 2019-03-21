"Я не раб государства"

За последний месяц «жировка» за оплату квартиры, где мужчина проживает вместе с престарелым отцом потяжелела почти на 35 рублей. Такой подход «социально-ориентированного» государства Коленда считает явной дискриминацией и готов отстаивать свое право не работать в ООН.





Свою историю он рассказывает «Белорусскому партизану».





- Последний раз я работал на государство 16 лет назад, в далеком 2003-м, -- рассказывает собеседник. В лаборатории одного из столичных институтов собирал платы-схемы. Платили не ахти, нужно было что-то менять в жизни. Решил заняться коммерцией. Стало получатся. Возил радиоэлектронику в Россию. Там торговал. Не скрою, за время этой работы удалось заработать определенную сумму, которая в принципе позволяет до сегодняшнего дня не работать на государство. И жил бы я себе спокойно и дальше, если бы в Беларуси не поднялась «тунеядская» тема.





- В списки «тунеядцев» Вы попали сразу?





- В том то и дело, что нет. Когда в Беларуси был принят «тунеядский» декрет, после которого «письма счастья» получили сотни тысяч белорусов, меня в этих списках не оказалось. Хотя, как вы понимаете, я и тогда по версии властей я не был занят в экономике. Тогда, как вы помните людям насчитали «тунеядский налог», были протесты, которые в итоге привели к отмене декрета, в первоначальной его редакции.





Но позже декрет «доработали и усовершенствовали». Теперь, по новым правилам, все те, кто попал в «тунеядские списки» обязаны оплачивать коммунальные тарифы по завышенным коэффициентам.





- Вас это коснулось напрямую…





- Совершенно верно. Я владею ½ долей в квартире, где проживаю с престарелым отцом. И если в извещении за январь значилась сумма в 79 рублей 82, что в принципе было так, как всегда, то февральская оплата за ту же самую квартиру составила уже 112.73 рубля. Стал разбираться, позвонил коммунальщикам.

#1#

- Что выяснилось?





- Девушка на том конце провода в начале искренне пыталась разобраться в ситуации, думая, что где-то закралась ошибка. Она предположила, что жировка «потяжелела» из-за того, что в квартире нет счетчиков на воду, потому что после перерасчета за подогрев воды было доначисленно 24 рубля с мелочью. Покопавшись в компьютере, специалист сообразила, что дело не в счетчиках, а в том, что я безработный. Этот злосчастный подогрев воды мне рассчитали с коэффициентом 88,99. Я не особо пока разбирался, очевидно, что это очень большой коэффициент.





Скажу сразу, этот коммунальный счет мы с отцом оплатили. В качестве выхода из ситуации специалист расчётно-справочного центра предложила разделить лицевые счета в квартире. Отец, мол, пусть платит за свою часть, я – за свою. Потому что с наступлением следующего отопительного сезона, при условии, что я не устроюсь на работу, коммунальные платежи будут еще большими…





Для 81-летнего пенсионера, моего отца вся эта ситуация – шок… Он с трудом все это воспринимает и понимает…





- Виктор, проблему же можно решить проще: устроиться на работу, например…





- Считайте, что я не хочу работать на это государство. Я не его раб. Что у нас записано в Конституции: человек имеет право на работу. Право, а не обязанность. И что может предложить государство мне, 51-летнему мужчине? Встану я на биржу труда – устроят дворником, вахтером или грузчиком… Я и без помощи государства заработаю себе на хлеб – руки растут откуда нужно. И почему государство считает, что я не занят в экономике? Я вот, например, считаю, что, придя в магазин и купив пакет молока или буханку хлеба, которые были выпущены в Беларуси – уже помог экономике, поучаствовал в ней.









Ну и сама по себе постановка вопроса, давайте с безработных драть три шкуры за коммуналку, удивляет. Где ж безработный возьмет эти деньги, чтобы заплатить по повышенным тарифам? Или цель у нашего государства – наплодить бомжей на улицах?





- По счетам вы платите, но хотите отстоять свое право не работать?





- Вы все правильно понимаете. По сути, вся это ситуация с разделом людей на работающих и нет, в моем понимании дискриминация. Кому какое дело, работаю я или нет? Поэтому, для начала попробую добиться исключения своей фамилии из списков «незанятых в экономике». Я понимаю, что скорее всего это – глухой номер, но тем не менее. А потом, собираюсь обратиться в Комитет по правам человека при ООН. Я знаю, что на рассмотрение таких жалоб уходят годы, что решения, принятые комитетом необязательны для исполнения в Беларуси. Мне, кажется, главное создать прецедент, ведь я не одинок, «тунеядцев» в Беларуси, даже в новых списках – хоть отбавляй… Глядишь, и отменят декрет…



























