Поджог автобуса в Италии: мальчику-герою могут дать гражданство

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Ди Майо заявил, что Рами Шехата рисковал жизнью, чтобы спасти своих одноклассников, и что он попросит премьер-министра Италии предоставить мальчику гражданство за особые заслуги.





Семья мальчика приехала в Италию из Египта. Рами родился в 2005 году уже в Италии, но он не имеет официальных документов о гражданстве.





Школьники в Милане, которых захватил водитель автобуса, считают, что выжили благодаря своему однокласснику - 13-летнему Рами Шехата, который спрятал свой телефон и сообщил о происходящем родителям, благодаря чему о захвате узнала полиция.





20 марта недалеко от Милана водитель автобуса угнал его вместе с 51 школьником, а затем поджег. Никто не пострадал, так как вызванная родителями Рами полиция успела разбить окна и вытащить детей.



