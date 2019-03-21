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Анжелике Борис грозит дело за организацию “Казюков” в Гродно

22.03.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Председатель непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была допрошена сотрудниками милиции в связи с административным делом против нее за организацию “незаконного массового мероприятия “Гродненские Казюки”, – эта ярмарка организуется Союзом поляков, пишет znadniemna.pl.



В доказательство того, что Анжелика Борис организовала ярмарку, сотрудники милиции показали ей отчет о мероприятии, который был опубликован на портале znadniemna.pl.


– В помещение, де находится Союз поляков, пришли милиционеры из Ленинского РОВД. Интересовались организацией ярмарки “Казюки”. Показали снимки с нашего портала znadniemna.pl. Организатором этих “Казюков” был Союз поляков и Генеральное консульство в Гродно. “Казюки” состоялись на частной территории, на которой находятся оба помещения, которые мы арендуем. Я была допрошена под протокол как организатор этого мероприятия, – рассказала Анжелика Борис корреспонденту Радыё Рацыя.



“Казюки”, организованные непризнанным белорусскими властями Союзом поляков, прошли в этом году 3 марта во дворике польского консульства на Буденного. В празднике принимали участие сотни активистов СПБ из разных регионов страны.


Очередной допрос стал четвертым для Анжелики Борис за этот месяц. Около недели назад в качестве представителя фирмы “Клеригата” она присутствовала на допросе методистов-консультантов из Польши, которые были направлены в Гродно Центром развития польской образования за рубежом при Министерстве образования Польши. Методисты работают как волонтеры, но милиция пыталась обвинить их в нелегальной работе в Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была допрошена сотрудниками милиции в связи с административным делом против нее за...
 
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