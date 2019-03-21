Анжелике Борис грозит дело за организацию “Казюков” в Гродно

В доказательство того, что Анжелика Борис организовала ярмарку, сотрудники милиции показали ей отчет о мероприятии, который был опубликован на портале znadniemna.pl.

“Казюки”, организованные непризнанным белорусскими властями Союзом поляков, прошли в этом году 3 марта во дворике польского консульства на Буденного. В празднике принимали участие сотни активистов СПБ из разных регионов страны.

Очередной допрос стал четвертым для Анжелики Борис за этот месяц. Около недели назад в качестве представителя фирмы “Клеригата” она присутствовала на допросе методистов-консультантов из Польши, которые были направлены в Гродно Центром развития польской образования за рубежом при Министерстве образования Польши. Методисты работают как волонтеры, но милиция пыталась обвинить их в нелегальной работе в Беларуси.