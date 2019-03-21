По информации газеты, местный пчеловод на неделе решил проверить ульи, установленные в лесном массиве вблизи населенного пункта Гичицы.





Однако когда мужчина приехал на пасеку, увидел, что на ней похозяйничал медведь. В последний раз состояние ульев в лесу гражданин проверял 8 марта – тогда с ними все было в порядке.





По словам пчеловода, голодный косолапый сумел сломать два улья, несмотря на то, что они были сделаны достаточно крепкими и закрыты на замки.





Сельчанин не исключает, что медведь наведывался на его пасеку не единожды, поскольку сразу не сумел добраться до пчел.





Подобные случаи происходили в Ивацевичском районе осенью прошлого года – вблизи деревни Козики, тогда местные пчеловоды из-за бесцеремонного косолапого перестали размещать ульи в лесах.





Ранее в Минприроды заявляли, что популяция бурого медведя в Беларуси насчитывает 100-110 особей, но это количество растет в связи с миграцией данного вида животных с территории России.



