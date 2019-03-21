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Медведь снова начал "войну" с пчеловодами в Ивацевичском районе

22.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Вышедший из спячки медведь разорил пасеку в Ивацевичском районе, сообщила газета "Ивацевичский вестник".

По информации газеты, местный пчеловод на неделе решил проверить ульи, установленные в лесном массиве вблизи населенного пункта Гичицы.

Однако когда мужчина приехал на пасеку, увидел, что на ней похозяйничал медведь. В последний раз состояние ульев в лесу гражданин проверял 8 марта – тогда с ними все было в порядке.

По словам пчеловода, голодный косолапый сумел сломать два улья, несмотря на то, что они были сделаны достаточно крепкими и закрыты на замки.

Сельчанин не исключает, что медведь наведывался на его пасеку не единожды, поскольку сразу не сумел добраться до пчел.

Подобные случаи происходили в Ивацевичском районе осенью прошлого года – вблизи деревни Козики, тогда местные пчеловоды из-за бесцеремонного косолапого перестали размещать ульи в лесах.

Ранее в Минприроды заявляли, что популяция бурого медведя в Беларуси насчитывает 100-110 особей, но это количество растет в связи с миграцией данного вида животных с территории России.

 
 
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Вышедший из спячки медведь разорил пасеку в Ивацевичском районе, сообщила газета "Ивацевичский вестник".
 
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