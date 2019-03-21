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Павлу Грибу запросили шесть лет колонии

22.03.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Следствие считает, что он убеждал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере, сообщает Интерфакс.



Гособвинитель на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда потребовал приговорить обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба к шести годам колонии.

“Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима”, – сказал обвинитель.

Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси, тогда ему было 19 лет. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, согласно материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.


Гриб обвинялся по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности). Его дело было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле 2018 года, подсудимый не признал вину.

 
 
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Следствие считает, что он убеждал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере, сообщает Интерфакс.
 
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