Павлу Грибу запросили шесть лет колонии

Гособвинитель на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда потребовал приговорить обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба к шести годам колонии.





“Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима”, – сказал обвинитель.





Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси, тогда ему было 19 лет. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.





По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, согласно материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.









Гриб обвинялся по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности). Его дело было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.





Судебные слушания начались в июле 2018 года, подсудимый не признал вину.