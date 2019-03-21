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США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52

22.03.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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ВВС США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 для учений по «интеграции в театр военных действий и летной подготовке» с региональными союзниками и партнерами по НАТО, сообщает Русская служба Голоса Америки.



Этот шаг расценивается, как мощный сигнал России, которая в эти дни отмечает пятилетие военной аннексии Крыма.

Оперативная авиагруппа, состоящая из бомбардировщиков B-52 Stratofortress, летчиков и вспомогательного оборудования из 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на базе ВВС Барксдейл в Луизиане, прибыла на базу Королевских ВВС Фэрфорд в конце прошлой недели и с тех пор участвует в различных тренировочных заданиях по всей Европе, сообщили в ВВС США.

В понедельник четыре B-52 «выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе к Норвежскому морю, Балтийскому морю/Эстонии и Средиземному морю/Греции», сообщили в ВВС.

Бомбардировщики B-52 с базы ВВС Андерсен на острове Гуам и с базы Фэрфорд также провели «одновременные учения по ознакомлению с театрами военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», когда бомбардировщики «полетели на север, к району, расположенному к востоку от Камчатского полуострова» близ России.

«В общей сложности полеты из Индо-Тихоокеанского региона и Европы продемонстрировали приверженность США своим союзникам и партнерам через глобальное развертывание военных сил», – говорится в пресс-релизе ВВС.

Бомбардировщики B-52 впервые поступили на вооружение в 1950-е годы, в разгар «холодной войны», и изначально создавались как межконтинентальные ядерные бомбардировщики с большой дальностью полета, способные нанести удар в глубинных районах Советского Союза.

Новая модификация B-52 была введена в эксплуатацию в 1962 году, и 48-метровый самолет стал символом «холодной войны».

После завершения «холодной войны» самолеты претерпели значительные изменения и были оснащены высокоточными ракетами, современной электроникой и высокотехнологичными датчиками.

Согласно официальной информации ВВС, каждый бомбардировщик может нести бомбы, мины и ракеты общей массой около 32 тонн.

Москва продолжает наращивать собственное военное присутствие в регионе, вынуждая США делать то же самое.

Однако глава Европейского командования США говорит, что это, похоже, не приносит результатов.

«Я пока не удовлетворен нашим состоянием средств сдерживания в Европе», – заявил генерал Кертис Скапаротти ранее в этом месяце.


По его словам, его командование сталкивается с нехваткой сухопутных и военно-морских сил, а также средств ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки.

«Меня беспокоит потенциал для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, учитывая растущую угрозу со стороны России. Мне нужно его увеличить», – добавил он.

«В свете модернизированной и все более агрессивной конфигурации российских сил Европейское командование рекомендует нарастить наши силы, переданные в оперативное подчинение, и силы, находящиеся в Европе на ротационной основе, для усиления нашей позиции сдерживания», – сказал Скапаротти.

Кремль выступил с критикой переброски стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу.

«Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации, – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Скорее наоборот – это вызывает дополнительную напряженность».

 
 
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ВВС США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 для учений по «интеграции в театр военных действий и летной подготовке» с региональными...
 
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