В Минске 17-летний парень угнал каршеринговый автомобиль, чтобы встретить девушку

Сотрудники милиции задержали в Минске парня, который угнал каршеринговый автомобиль. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД

В милицию с заявлением об угоне транспортного средства обратились представители одной из столичных организаций, сдающих автомобили в аренду. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению угона причастен 17-летний минчанин.

При задержании парень пояснил, что для того, чтобы начать аренду, он воспользовался учетной записью своего друга. Молодой человек забрал автомобиль и поехал в сторону вокзала встречать девушку. Накатавшись, парень оставил автомобиль в центре города, однако далеко уйти ему не удалось — был задержан сотрудниками милиции.

Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.