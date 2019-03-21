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В Минске 17-летний парень угнал каршеринговый автомобиль, чтобы встретить девушку
Сотрудники милиции задержали в Минске парня, который угнал каршеринговый автомобиль. Об этом
В милицию с заявлением об угоне транспортного средства обратились представители одной из столичных организаций, сдающих автомобили в аренду. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению угона причастен 17-летний минчанин.
При задержании парень пояснил, что для того, чтобы начать аренду, он воспользовался учетной записью своего друга. Молодой человек забрал автомобиль и поехал в сторону вокзала встречать девушку. Накатавшись, парень оставил автомобиль в центре города, однако далеко уйти ему не удалось — был задержан сотрудниками милиции.
Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
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Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
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