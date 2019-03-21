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Бывший глава Минфина трудоустроился в Москве

22.03.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Бывший глава Минфина трудоустроился в Москве

Экс-министр финансов Беларуси Владимир Амарин с недавних пор является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета Союзного государства.

Информация об этом появилась на информационно-аналитическом портале soyuz.by

Назначая в конце августа новым министром финансов Максима Ермоловича, Александр Лукашенко подчеркнул, что ушедший в отставку министр Владимир Амарин – хороший специалист, но слишком спокойный для такой должности. Правда, президент также отметил, что такой профессионал не должен пропасть, сказал президент и отметил, что загубить такого специалиста нельзя.

Напомним, Амарин на должность министра финансов был назначен в 2014 году.
 

 
 
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Экс-министр финансов Беларуси Владимир Амарин с недавних пор является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета Союзного...
 
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