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Бывший глава Минфина трудоустроился в Москве
22.03.2019 09:11 — Разное | Ежедневник
Экс-министр финансов Беларуси Владимир Амарин с недавних пор является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета Союзного государства.
Информация об этом появилась на информационно-аналитическом портале
Назначая в конце августа новым министром финансов Максима Ермоловича, Александр Лукашенко подчеркнул, что ушедший в отставку министр Владимир Амарин – хороший специалист, но слишком спокойный для такой должности. Правда, президент также отметил, что такой профессионал не должен пропасть, сказал президент и отметил, что загубить такого специалиста нельзя.
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Экс-министр финансов Беларуси Владимир Амарин с недавних пор является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета Союзного...
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