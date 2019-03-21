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В Китае водитель совершил наезд на толпу, есть погибшие

22.03.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Автомобилиста, сбившего пешеходов в Центральном Китае, застрелила полиция. В результате происшествия погибли не менее шести человек.

В городе Цзаоян провинции Хубэй (Центральный Китай) водитель в пятницу, 22 марта, в 06.00 по местному времени (01.00 по минскому) совершил наезд на пешеходов.

Информация о числе жертв разнится. Как передает портал Bjnews, в результате происшествия погибли семь человек. По данным центрального телевидения КНР CCTV, речь идет о шести погибших. Ранения получили семь человек, в том числе несколько студентов и пожилых людей. Они доставлены в больницы.

Водитель был застрелен на месте сотрудниками правопорядка. Мотивы его действий устанавливаются.

Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. Так, в сентябре 2018 года 11 человек погибли, еще десятки пострадали в результате наезда автомобилиста в провинции Хунань на юго-востоке КНР. По данным властей, преступник в возрасте около 40 лет действовал злонамеренно и планировал нанести «серьезный ущерб». Мужчина был задержан.

 
 
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Автомобилиста, сбившего пешеходов в Центральном Китае, застрелила полиция. В результате происшествия погибли не менее шести человек.
 
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