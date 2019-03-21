Пинская медицина: не обходя «острых углов»

А они есть: это и очереди на прием к участковым терапевтам и «узким» специалистам, и выход из строя оборудования, к примеру, того же рентген-аппарата, и ряд других. Какие конкретно шаги предпринимаются для того, чтобы повысить качество оказываемых медицинских услуг? Какая помощь необходима?



Об этом председатель горисполкома Иван Ребковец вел разговор с руководителями ряда медицинских учреждений, в частности, поликлиники № 1 и центральной больницы, где он, кстати, побывал в составе одной из информационно-пропагандистских групп, которые периодически встречаются с трудовыми коллективами города.



Сначала, думаю, уместным будет небольшое отступление. Как выяснилось во время работы группы, пинских медиков волнуют не только проблемы местного здравоохранения, но и вопросы благоустройства городских улиц и дворов, использования средств так называемого дорожного сбора, дефицита кадров в правоохранительных органах и иные.



Но вернемся к работе городской поликлиники и центральной больницы. Иван Григорьевич заходил в кабинеты поликлиники, отделения центральной больницы, общался с медицинскими работниками и обычными пациентами, смог понаблюдать за работой специалистов ангиографического отделения. Открыто оно было, напомню, еще в октябре 2017 года. Здесь выполняются ангиографии брюшного отдела аорты и нижних конечностей, коронароангиографии, проводятся стентирования. Не буду залезать в медицинские дебри, скажу только, что эндоваскулярные, простым языком, внутрисосудистые, вмешательства выполняются здесь без разрезов, потому легче переносятся пациентами, дают возможность делать процедуры максимально безопасными и избегать осложнений.



Посещая кабинеты приема, часть из которых уже приведена в порядок, Иван Григорьевич интересовался, за счет каких средств выполнен ремонт. Оказалось, что в поликлинике и ее структурных подразделениях в минувшем году текущие ремонты на сумму более 13 тысяч рублей были проведены за счет бюджетных средств, на собственные средства - а это свыше 4 тысяч рублей - приобретались строительные и расходные материалы. В ближайших планах дальнейшее проведение ремонтных работ хозспособом в соответствии с утвержденным планом и выделенным финансированием.



Не осталось без внимания руководителя города и открываемое в центральной больнице неврологическое отделение для оказания помощи конкретно пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко пояснил, что в последние годы прослеживается тенденция роста заболеваний системы кровообращения, таких как артериальная гипертензия, острая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения - инфаркты, инсульты. Также отмечается рост смертности от данной патологии. Разумеется, мириться с подобной ситуацией нельзя. Новое отделение должно ее значительно улучшить. Рассчитано оно на 60 коек плюс 6 коек в палатах интенсивной терапии. Уже сделан ремонт, приобретено необходимое оборудование.



Что касается пациентов с иной неврологической патологией, помощь им будет оказываться в другом неврологическом отделении - перепрофилированном из терапевтического, пациентов которого станут госпитализировать в специализированные терапевтические отделения.

Станут ли короче очереди на прием?

Это, пожалуй, самый больной вопрос. Руководство пинского здравоохранения убеждено, что уменьшить в городской поликлинике очередность к врачам, причем как к участковым терапевтам, так и к «узким» специалистам, станет возможным с открытием филиала центральной поликлиники по улице Брестской. Планируется, что сюда за медицинской помощью будут обращаться жители микрорайонов Верасы, Жилгородок, района Кузлитмаша, улиц Нордмана, Янищиц, Солнечной (нечетная сторона) - всего порядка восьми с половиной тысяч взрослого населения. Впрочем, с вводом в эксплуатацию данного филиала станет необходимым в целом перераспределение населения между тремя поликлиниками города. Так, некоторые участки, обслуживаемые в настоящее время городской поликлиникой, «отойдут» к центральной. Только равномерное распределение позволит повысить качество амбулаторно-поликлинического обслуживания.



Игорь Юрьевич пообещал, что уже в мае текущего года читатели «ПВ» получат всю необходимую информацию о том, кто и в какой поликлинике сможет получать медицинскую помощь.



Что касается приема пациентов «узкими» специалистами, то для планового посещения предусмотрена предварительная запись на текущий и следующий месяцы, на которую отдается до 35% талонов. Для людей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах Пинского района, прикрепленных к центральной поликлинике и ее филиалу «Городская поликлиника № 1», талоны резервируются. Плюс до трех талонов выкладывается к каждому специалисту для самозаписи через интернет. Ну, а оставшиеся можно получить что называется «день в день», то есть в день приема, но тут, как говорится, кто успел, точнее, кто раньше встал… В случае возникновения экстренной ситуации выдаются дополнительные талоны. Такое решение принимается регистратором совместно с врачом-специалистом. При всех возникающих вопросах можно обращаться к заведующим отделениями и членам администрации поликлиники. График приема граждан размещен на сайте учреждения и информационных стендах.



Думаю, резонный, казалось бы, вопрос: а почему нельзя взять на работу большее количество тех же окулистов или эндокринологов, у читателей нашей газеты не возникает. Ведь мы уже не раз писали о том, что на смену службе участковых терапевтов должны прийти врачи общей практики. А в их обязанностях, как пояснял Игорь Юрьевич, плюс ко всему прием пациентов с различной симптоматикой, в том числе неврологической, оториноларингологической, офтальмологической. Уже сейчас, к примеру, за пациентами с сахарным диабетом, находящимися на таблетированной терапии, наблюдают врачи общей практики и участковые терапевты. Если уж возникает такая необходимость, лечащий врач организует консультацию «узкого» специалиста.



И в заключение еще один «острый» угол - проблемы, связанные с работой, точнее, поломками некоторого медицинского оборудования, того же рентген-аппарата, например. Комментируя ситуацию, Игорь Юрьевич заметил, что в амбулаторно-поликлинических организациях в наличии достаточно медицинского оборудования, использующегося для диагностических исследований. Но вот сроки его эксплуатации все больше, мягко говоря, немалые, потому и выходит оно из строя. Понятно, что в некоторых случаях можно обойтись ремонтом, в некоторых нужна плановая замена.



На сегодняшний день рентгенологическое оборудование для проведения флюорографических и других рентген-исследований в поликлинике действительно неисправно. Заключены договоры на проведение его ремонта и поставку импортных запасных частей. Но процесс этот длительный, поэтому, чтобы люди испытывали меньше неудобств, на базе филиала «Межрайонный противотуберкулезный диспансер» функционируют два аппарата: стационарный и передвижной, причем в целях обеспечения доступности рентгенологического обследования населения график работы расширен.



Уместным, думаю, будет напомнить нашим читателям, что в 2018 году был получен современный рентген-аппарат «Космос 535». Так вот, проведены ремонтные и монтажные работы. Планируется, что работать он начнет уже в конце марта.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ