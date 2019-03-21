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Гродненские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей

22.03.2019 09:52 — Разное | БелТА  
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Гродненские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей
Фото Гродненской региональной таможни

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Гродненской региональной таможни выявили преступную схему незаконного ввоза автомобилей в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Группа лиц, проживающих в Гродно и Гродненском районе, ввозила в страну легковые автомобили с использованием технических паспортов и регистрационных знаков, VIN-номеров автомобилей, уже зарегистрированных на территории Беларуси. Таможенные платежи не уплачивались, при этом часть автомобилей была реализована добросовестным покупателям. К настоящему времени установлено шесть таких транспортных средств, неуплата платежей по которым составила около Br70 тыс.

Кроме того, в результате обыска в гараже одного из фигурантов дела обнаружено 25 регистрационных номеров иностранных транспортных средств, которые, предположительно, были ввезены в страну таким же незаконным способом. Таможенники обнаружили также фрагменты автомобиля, VIN-номер которого удалось установить. Для сокрытия следов преступления от авто пытались избавиться, распилив его на части и уничтожив все идентификационные признаки.

За уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 231 УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет. С виновных лиц также будут взысканы неуплаченные таможенные платежи.-0-

Фото Гродненской региональной таможни

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Гродненской региональной таможни выявили преступную схему незаконного ввоза автомобилей в Беларусь, сообщили БЕЛТА в...
 
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