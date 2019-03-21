ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» ведет активную работу по защите бренда предстоящего мультиспортивного форума и Европейских олимпийских комитетов, а также по предупреждению появления на рынке контрафактной продукции с символикой Игр. Сегодня на тематическом брифинге представители Дирекции, Национального центра интеллектуальной собственности и Министерства внутренних дел Республики Беларусь пояснили правила использования товарных знаков, заключения лицензионных договоров, предоставления права применения символики в некоммерческих целях, а также степень ответственности за неправомерные действия.

Как рассказал начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Дирекции Максим Кошкалда, официальная сувенирная продукция II Европейских игр защищена специальной этикеткой, в которую включена и защитная голограмма. В этой голограмме присутствуют несколько невидимых глазу защитных элементов. Более того, защитные этикетки нумеруются, чтобы было понятно, какая партия выпущена, и какой производитель ее нанес.

– Вся сувенирная продукция маркируется. Любая продукция с товарными знаками Игр, не имеющая защитной этикетки, является контрафактной – особо подчеркнул Максим Кошкалда. – Не наносится защитная этикетка на продовольственные товары, которые в ближайшее время поступят в продажу в Беларуси. Таким образом удешевляется их стоимость для потребителя. Нарушение закона об авторских правах будет пресекаться. Дирекцией уже проводится профилактическая работа в этом направлении. За неправомерное использование символики организации подвергаются штрафу. Тем не менее, мы всегда готовы к сотрудничеству.

Важным аспектом также является использование товарных знаков Игр в некоммерческих целях (благотворительность, продвижение мультиспортивного форума в Беларуси и за рубежом, брендирование и т.п.). Для получения соответствующего разрешения достаточно направить запрос, и получить согласование со стороны Дирекции. Как правило, разрешения на использование объектов права промышленной собственности (товарных знаков) и объектов авторского права (логотипа и талисмана) Игр в некоммерческих целях выдаются оперативно. Благодаря предстоящему масштабному спортивному мероприятию в Беларуси создается ряд прецедентов в поле защиты авторских и маркетинговых прав, резюмировал Максим Кошкалда.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Алексей Курман обратил внимание на такую норму права, что никто не может использовать товарные знаки без разрешения их владельца. Для того, чтобы правомерно наносить на продукцию товарные знаки, необходимо обратиться в Дирекцию для заключения лицензионного договора.

– Сейчас в центре зарегистрированы 32 лицензионных договора на использование товарных знаков. Еще несколько проходят процедуру регистрации. Всего Дирекцией планируется заключить более 50 договоров с лицензиатом на использование товарных знаков, – проинформировал Алексей Курман. – Стоимость регистрации лицензионного договора – 10 базовых величин (одна БВ составляет Br25,5. – Прим.) на один товарный знак. Для регистрации договора на два товарных знака стоимость увеличивается до 15 БВ. Срок регистрации не превышает 10 дней.

По словам Алексея Курмана, субъектный состав лицензиатов различный: от небольших предприятий, выпускающих сувенирную продукцию, до крупных промышленных предприятий в различных отраслях. Среди них фабрики по производству печатной продукции, кондитерские предприятия. Планируется заключение лицензионных договоров и с предприятиями, выпускающими воду и иные безалкогольные напитки.

Однако, по сведениям правоохранительных органов, прецеденты использования бренда II Европейских игр без соответствующего документального оформления все-таки регистрируются. Об этом рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева:

– Подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел начаты административные процессы по трем фактам незаконного использования логотипа II Европейских игр. В числе правонарушителей физическое лицо из Могилева и два юридических из Минска и Минской области. Причем, в столичном регионе – с государственной формой собственности. Все они незаконно нанесли логотип Игр на сувенирную продукцию, которую выпустили в продажу. Два правонарушителя незаконно в сети интернет распространили рекламу сувенирной продукции с логотипом Игр. Согласно административному законодательству за нарушение авторских, смежных и патентных прав предусмотрено наложение штрафа на физическое лицо от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 50 до 100 БВ, на юридическое лицо – от 100 до 300 БВ. Во всех случаях производится конфискация предмета правонарушения, независимо от формы собственности и того, кому этот предмет принадлежит.

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