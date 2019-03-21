На фестиваль, где выступят Лобода и «Ляпис 98», продано более 5000 билетов. Появились новые!

Не забыли, что на стадионе «Динамо» 11 мая выступят Михалок и Лобода ? Мы писали об этом неделю тому. Так вот — уже продано более 5000 билетов.

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Хедлайнерами фестиваля стали белорусские группы Ляпис 98 и J: MOPC, а также гости из ближнего зарубежья: яркая и неповторимая LOBODA, легенды русского рэпа — группа Каста, а еще молодые рокеры — Milmars. Каждый из хедлайнеров фестиваля не раз собирал не один стадион Украины и России, а сейчас они готовы к рекорду на главном стадионе Беларуси.

Фестиваль обещает стать ярким открытием главного спортивного события страны — II европейских игр и обещает собрать более 20 000 гостей. Для них будут организованы более 50 развлекательных зон от спортивных федераций, молодежных организаций БГУ и партнеров фестиваля. Отдельное внимание будет уделено фудкорту фестиваля: более 50 партнеров порадуют гостей разными гастрономическими изысками. Каждый найдет на фестивале точку притяжения на фудкорте, начиная от бургеров и заканчивая вегетарианской кухней.

Среди гостей фестиваля будут знаменитые спортсмены Беларуси, послы II европейских игр и блогеры. Если у тебя еще нет фото со знаменитостью, то посещение Bright Fest — отличная возможность сделать звездное селфи. Организатор мероприятия Александр Косач прокомментировал:

— Мы видим огромный интерес к фестивалю, уже распроданы 5000 билетов early birds по цене 25 рублей. Теперь наша главная задача вместе с партнерами фестиваля оправдать ожидания гостей с точки зрения развлечений и сервиса так, чтобы мероприятие стало незабываемым открытием главного спортивного праздника Беларуси.



Фото: vk.com/lobodaofficial

Первая партия билетов была распродана менее чем за неделю. Сегодня в продажу поступила вторая партия билетов. Стоимость билетов на трибуны составляет 30 рублей, танцпол — 35 рублей, включая все комиссии билетного оператора.

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