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Замерзшее озеро Мичиган рассыпалось на осколки с приходом весны
22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Американский фотограф Джоэл Биссел запечатлел, как тающий лед на озере Мичиган застыл в форме осколков. Снимки фотограф разместил на своей странице в
Озеро стало похоже на мозаику из голубых плиток.
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Американский фотограф Джоэл Биссел запечатлел, как тающий лед на озере Мичиган застыл в форме осколков. Снимки фотограф разместил на своей странице в Facebook. Озеро...
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